編織高手︱英國跳水王子戴利訪港甘比贈冷織蛋撻　網民求推聯乘產品

▲ 甘比同戴利兩大編織高手相遇。

【巴黎奧運/戴利訪港/戴利/Tom Daley/織冷衫/編織/甘比/劉鑾雄】兩大編織高手相遇！英國跳水王子戴利及富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻，戴利與伴侶Dustin Lance Black訪港出席品牌活動，甘比趁機合照，更送上鈎織的花束及蛋撻給兩人，網民求兩人推出聯乘產品。

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Tom Daley︱巴黎奧運後退役

英國跳水王子戴利（Tom Daley）參加完巴黎奧運贏得男子雙人10米跳台銀牌後，宣布「正式退役」，育有兩子的他，望有更多時間陪伴家人及專心發展織冷衫事業。

戴利憑俊俏面孔，及在等候比賽期間在池邊織冷衫的畫面，俘虜不少粉絲的心，並得到大批傳媒的關注，在2021年東京奧運雙人10米台勇奪金牌，以及在個人10米台獲得銅牌。

▲ 戴利暖男形象深入民心。(IG圖片)

因為兒子一句話復出

東奧後，他急流勇退，創立毛衣品牌「Made With Love by Tom Daley 」，發展其織冷衫事業，一度告別跳水場。直至兩年前，他6歲的兒子表示，希望在奧運上再次看到爸爸跳水，他被說服後決定在巴黎奧運再次出賽，更超出預期的於雙人10米台贏得銀牌，讓他在5次奧運累積1金1銀3銅的佳績。

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巴黎奧運｜英國跳水王子戴利含淚宣布退役陪家人 自爆遺失獎牌未來將發展呢個事業

甘比因兒子學編織

而甘比坦言學編織與兒子劉仲學有關，因為疫情是太悶就開始編織，有一日兒跟她說「媽媽，我要兩嚿嘢」但她發現物品係鈎織，逐找毛冷店的員工教授，但對方拒絕，所以自己上網自學。甘比也在銅鑼灣設立工作室，令一眾靚媽聚會學編織及排解情緒。

今次戴利與甘比相遇非常難得，難怪甘比將三人合照放上社交網，並以英文留言表示不敢相信可以與戴利見面，而且很高興一同聊天：「希望我們能讓讓鈎針和針織，在世界變得越來越流行！很高興你喜歡我所製作的香港蛋撻及玫瑰。」不少網民見到合照，都有同一問題：「交流編織心得？」、「wow好勁呀！你們可以互相交流」、「啱晒啦，你兩個織嘢都咁叻」、「找對人喇！他真是一位編織高手！期待你哋嘅作品」等。

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