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舒適堡結業｜消委會稱最大宗涉款$186萬　買逾千九堂私人堂　有會籍約13年後才生效

社會

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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（資料圖片）

連鎖健身美容集團「舒適堡」宣布於9月6日突然宣布暫時全線結業，消委會總幹事黃鳳嫺指，截至昨日（10日）共1,725宗投訴，涉款接近6,000萬元，最高個案涉186萬元，投訴人被游說簽下兩張合約，分別於2026年及2037年生效，她批評合約在13年後才生效，現時就要續約十分「離譜」，投訴人另被游說簽下1,914堂私人教練班。她呼籲消費者切勿「耳仔軟」，遇到不合理的預繳式消費，「要堅決say no（說不）。」

黃鳳嫺今日（11日）在電台節目上表示，截至昨日，共接獲1,725宗投訴，涉及總金額近6,000萬元，平均每宗個案涉及金額為34,700元，金額最高一宗涉及186萬元，最低一宗涉及99元。涉及65歲長者苦主有73宗。

黃鳳嫺說，涉款最高個案，女苦主於2016年簽訂了10年合約，近期簽了兩張合約，一張在2026年開始生效、為期10年的合約，及一張2037年生效，為期3年至2040年，黃鳳嫺稱合約13年後才生效，現時就要簽約十分「離譜」，「其實2年之後完嘅約，我哋覺得使唔使咁早去續，其實你可以2036年先問啲客續唔續......可能個銀碼唔大，所以投訴人簽咗呢張合約」。

不過她指出，個案所簽的私人教練班費用才是佔比最多，消委會檢視投訴人簽署的合約，牽及6至7名教練經手，發現內容多數包括打拳、拉筋、舉重等，共有19張單，至今共買了1,914堂，每個課程涉及的堂數介乎10至162堂，部分仍未開始使用，涉款1,817,600元，當中一個打拳課程佔23萬。

黃引述投訴人指，簽下大量合約基於教練不斷游說，覺得自己有使用到服務，一直亦有光顧這間商戶，也相信商戶的口碑，所以不斷簽約。

她提醒消費者，要提防銷售員及私人教練的積極游說，「有時耳仔軟，又或者唔好意思簽埋好多，有時金額非常之大，萬二分提醒預繳式消費的風險，如不想買，要堅決say no。」她又指，有發卡銀行向投訴人指未能處理截數，稱要經商戶才能辦理，但現時找不到商戶，「變咗雞同雞蛋問題」。

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