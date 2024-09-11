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精神健康｜調查揭逾3成高小學生曾被欺凌　16.8%有自殺傾向

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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調查揭示高達逾3成學童曾被欺凌。（曾耀輝攝）

香港校園欺凌問題日趨嚴重，香港幼兒教育及服務聯會今日（11日）發布高小學童校園欺凌調查結果，揭示高達逾3成學童曾被欺凌，當中22.1%想自殘，16.8%更想自殺，情況不容忽視。

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幼聯在今年7月訪問272名10至12歲小五和小六學童、131名家長及125名教師，結果發現，34.9%受訪學童曾被欺凌，當中41.4%想復仇，22.1%想自殘，21.1%害怕上學，16.8%更想自殺；逾半學童則曾在學校目睹欺凌，當中31.2%擔心自己成為下一個被欺凌對象；行為或外表怪異的學生最容易被欺凌。

調查又發現，70%受訪家長指子女被欺凌多過1次，15%更反映是每日均遭欺凌。67.2%受訪教師就表示在日常教學中有觀察到學生之間存在欺凌行為，惟當中20%稱校方沒有為當事人提供足夠支援及保護。另57.6%教師坦言沒有足夠時間處理欺凌問題；53.6%表示缺乏證據收集和查證能力；48.0%沒有足夠技巧處理欺凌問題；22.4%更不確定如何識別欺凌行為。

年紀越小受創傷影響越大

精神科專科醫生陳蔓蕾指，每個人的價值觀自小建立，故年紀越小受創傷影響越大，學童或將欺凌經歷與現實掛鈎，除了患上抑鬱症、有自殺傾向、自信心低等，亦或被創傷後壓力症等纏繞數十年，無法正常生活。

她舉例指，有個案在高小和初中時被恥笑欺凌，成年後仍害怕看到成群結隊的學生，會特意避開學生放學、考公開試等時間出門；有被欺凌者則有社交恐懼，出門必定戴帽和耳機，搭地鐵行樓梯腳震，亦不敢上課和逛商場；有人更會為被欺凌感到自責，並不斷重複某些事情試圖補救，患上強迫症。而SEN學童缺乏表達能力，當遇到欺凌卻不能透過言語發洩或表達，便有機會出現過激暴力，繼而被家長責罵、家庭破裂等，情況更嚴重。

香港欺凌率冠全球 幼聯成立反欺凌隊伍

香港幼兒教育及服務聯會創辦人及總幹事程德智則稱，逾3成學生曾被欺凌令人震驚，加上很多學生選擇復仇，若不從根源解決問題，有關風氣或令社會充滿不滿和仇恨，甚至作出犯罪行為。

她又引述國際學生能力評估計劃（PISA）2017年調查說，本港32.3%學生表示曾被欺凌，在72個國家或地區中佔首位，較台灣高3倍、美國高1倍，但每校未有足夠駐校社工處理個案，也亦缺乏心理學家、治療師等，籲政府向學校提供更多資源、跨界別研究及制定校園欺凌的處理方案，包括嚴重處懲欺凌者，如被趕出校等。

被問到教育局現時的預防及處理校園欺凌指引，未有強制所有欺凌個案須向局方通報，程德智稱指引並未足夠，認為需設更詳細指引。她並說幼聯將跟不同專業人士合作成立「Nurture our Future」隊伍，在本月中招募全港小學加入「幼聯反欺凌『童』盟」，承諾一起正視校園欺凌問題；且在11月舉行「反校園欺凌月」，目標令香港10年後的欺凌、自殺及虐待個案「清零」。

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記者：梁薾心

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