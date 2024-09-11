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ETA｜港人明年初起須申請ETA入境英國　申請費用10英鎊有效期2年

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（資料圖片）

英國拓展電子旅遊授權ETA計劃，包括香港及澳門在內的近50個國家或地區，明年1月8日起均需持ETA入境英國。ETA申請費用為10英鎊，有效期為2年，期間可多次赴英，逗留期限為半年，今年11月27日起開始申請。

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港人不論持特區護照，還是BNO護照都需要申請ETA，持有BNO簽證可獲豁免。如果未持有ETA，有可能被航空公司拒絕登機。申請人可透過網站或手機應用程式申請，正常3個工作天內會收到消息確認ETA是否獲批。成功申請後申請人將收到電郵，確認已獲得ETA，並會將其連結到申請時使用的護照。一般適用於免簽證人士，可到英國旅遊、探親訪友、商務或短期學習最多6個月，而過境也要申請。

如果未持有ETA，可能被航空公司拒絕登機。掃瞄護照時，應已顯示持有人是否已申請ETA，申請人也可把通知已成功申請ETA的電郵打印出來。

ETA申請分階段推行，去年11月開始，率先對沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋等6個中東國家實施ETA計劃。香港、澳門、台灣、日本、加拿大、新加坡、南韓、美國、澳門等約50個國家地區將於11月27日起接受申請；至於法國、德國、西班牙、波蘭、意大利多個歐洲等地，則由明年3月5日起開始申請，明年4月2日實施。

近年多個國家及地區都以反恐及加強入境保安為名，推行電子旅行許可證制度，美國的同類計劃申請費用為21美元，約160港元；歐盟明年亦會推出計劃，費用為7歐元，約60港元。兩者的實施對象都包括港人。

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