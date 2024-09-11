  • 30°C
香港時間：2024911日 (三) 20:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗衣機藏菌｜洗衣機含菌比馬桶多530倍恐致皮膚過敏血液感染　4招KO洗衣機藏垢貼士

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

洗衣機含菌比馬桶多530倍，恐致皮膚過敏血液感染，4招KO洗衣機藏垢貼士。

【洗衣機／細菌／寄生蟲／污垢／洗衣機清潔／皮膚過敏／血液感染／骨骼感染】洗衣機是每個家庭必備的電器，不過洗衣機内恐暗藏污垢，需定時清潔。外國有人曾從洗衣機內籠，輕易地從過濾器位置挖出一些泥黑污垢，再將樣本置於顯微鏡下觀察，竟見到大量寄生蟲。美國亦曾有研究發現，洗衣機內布滿細菌，細菌含量更是馬桶的530倍。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

洗衣機藏菌｜洗衣機内藏細菌比馬桶超530倍

根據「oneminmicro」的instagram影片，有人在打開洗衣機過濾器的面蓋後，用了一枝棉花棒輕輕於入面一掃，便有一小堆泥黑污垢。然後再將有關樣本置於顯微鏡下，各式各樣的寄生蟲迅即無所循形，包括蠕蟲、線蟲，以及塵蟎等等，全都可以引致身體過敏。

據美國ABC News早前報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，他發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。研究又指，洗衣機使用半年後，含菌量比廁所馬桶還要多；如果3年沒有清潔洗衣機，細菌含量更高達70多萬，是馬桶的530倍。

點擊圖片放大
+7
+6

洗衣機藏菌｜用完洗衣機應打開蓋子還是蓋上？

至於洗完衣服後應該打開洗衣機的蓋子還是關上？不少人使用完洗衣機後，或許都會順手關上洗衣機的蓋子，避免灰塵及蚊蟲進入，而且洗滌劑入口放完洗滌劑後就不會打開。

日本知名日用品牌「花王」建議，洗完衣服後若立即關閉洗衣機的蓋子以及洗滌劑入口，水分會留在洗衣機中，導致霉菌在洗衣機内滋生和出現異味，洗滌劑入口也建議打開以晾乾水分。

此外，台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈也指出，若洗衣機有烘乾功能，洗衣連烘乾功能一同使用，則用完後毋須特別打開蓋子；若不具備烘衣功能，洗衣機運轉過後，內部環境潮濕，正是細菌和霉菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都有機率產生細菌，讓人穿上衣服後感到發癢不適。

因此，她建議洗完衣服後應打開洗衣機的蓋子，讓洗衣機的內部水氣蒸發，以免令細菌滋生。

更多相關報道：細菌叢生｜女子搬新租屋　清洗洗衣機驚見「黑色海帶湯」　專家教用1物洗機更乾淨

洗衣機藏菌｜洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

  • 洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。
  • 清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

  • 包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

  • 梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

  • 市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

點擊圖片放大
+8
+7

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

同場加映：5款「含氯型」洗衣機槽清潔劑大比拼

日本雜誌《LDK》早前測試了5個品牌的洗衣機槽清潔劑，測試它們去除污垢的能力，點擊下圖看完整排名：

點擊圖片放大
+10
+9

《LDK》指出，洗衣機槽清潔劑一般分為「含氯型」和「含氧型」，消費者可按平時使用的洗衣產品選擇洗衣機槽清潔劑。如使用合成洗滌劑，黴菌容易附著在洗衣槽，因此建議使用「含氯型」清潔劑，以溶解污垢兼殺菌，不過此類清潔劑多帶強烈味道；如使用皂基洗衣產品，建議使用「含氧型」清潔劑，它透過鹼性泡沫清除污垢，沒有刺激性味道。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【洗衣機清潔】洗衣機門長關易滋生霉菌　專家拆解機內污垢成因+清洗貼士
17:23 2023/06/29
【洗衣機清潔】洗衣機門長關易滋生霉菌　專家拆解機內污垢成因+清洗貼士
【螞蟻入侵】洗衣機驚變「螞蟻樂園」　事主用殺蟲水無效出1招擊退成千蟻群
13:04 2023/06/13
【螞蟻入侵】洗衣機驚變「螞蟻樂園」　事主用殺蟲水無效出1招擊退成千蟻群
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
18:44 2022/09/08
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士

你可能感興趣

【洗衣機清潔】洗衣機門長關易滋生霉菌　專家拆解機內污垢成因+清洗貼士
17:23 2023/06/29
【洗衣機清潔】洗衣機門長關易滋生霉菌　專家拆解機內污垢成因+清洗貼士
【螞蟻入侵】洗衣機驚變「螞蟻樂園」　事主用殺蟲水無效出1招擊退成千蟻群
13:04 2023/06/13
【螞蟻入侵】洗衣機驚變「螞蟻樂園」　事主用殺蟲水無效出1招擊退成千蟻群
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
18:44 2022/09/08
【洗衣機藏菌】洗衣機濾網滿佈寄生蟲　專家教4招KO洗衣機藏污垢貼士
健康問題 養生 食用安全 網絡熱話

最高瀏覽

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）