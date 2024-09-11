洗衣機藏菌｜洗衣機含菌比馬桶多530倍恐致皮膚過敏血液感染　4招KO洗衣機藏垢貼士

▲ 洗衣機含菌比馬桶多530倍，恐致皮膚過敏血液感染，4招KO洗衣機藏垢貼士。

【洗衣機／細菌／寄生蟲／污垢／洗衣機清潔／皮膚過敏／血液感染／骨骼感染】洗衣機是每個家庭必備的電器，不過洗衣機内恐暗藏污垢，需定時清潔。外國有人曾從洗衣機內籠，輕易地從過濾器位置挖出一些泥黑污垢，再將樣本置於顯微鏡下觀察，竟見到大量寄生蟲。美國亦曾有研究發現，洗衣機內布滿細菌，細菌含量更是馬桶的530倍。

最新影片推介：

洗衣機藏菌｜洗衣機内藏細菌比馬桶超530倍

根據「oneminmicro」的instagram影片，有人在打開洗衣機過濾器的面蓋後，用了一枝棉花棒輕輕於入面一掃，便有一小堆泥黑污垢。然後再將有關樣本置於顯微鏡下，各式各樣的寄生蟲迅即無所循形，包括蠕蟲、線蟲，以及塵蟎等等，全都可以引致身體過敏。

據美國ABC News早前報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，他發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。研究又指，洗衣機使用半年後，含菌量比廁所馬桶還要多；如果3年沒有清潔洗衣機，細菌含量更高達70多萬，是馬桶的530倍。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

洗衣機藏菌｜用完洗衣機應打開蓋子還是蓋上？

至於洗完衣服後應該打開洗衣機的蓋子還是關上？不少人使用完洗衣機後，或許都會順手關上洗衣機的蓋子，避免灰塵及蚊蟲進入，而且洗滌劑入口放完洗滌劑後就不會打開。

日本知名日用品牌「花王」建議，洗完衣服後若立即關閉洗衣機的蓋子以及洗滌劑入口，水分會留在洗衣機中，導致霉菌在洗衣機内滋生和出現異味，洗滌劑入口也建議打開以晾乾水分。

此外，台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈也指出，若洗衣機有烘乾功能，洗衣連烘乾功能一同使用，則用完後毋須特別打開蓋子；若不具備烘衣功能，洗衣機運轉過後，內部環境潮濕，正是細菌和霉菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都有機率產生細菌，讓人穿上衣服後感到發癢不適。

因此，她建議洗完衣服後應打開洗衣機的蓋子，讓洗衣機的內部水氣蒸發，以免令細菌滋生。

更多相關報道：細菌叢生｜女子搬新租屋 清洗洗衣機驚見「黑色海帶湯」 專家教用1物洗機更乾淨

洗衣機藏菌｜洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出2大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少污垢積藏：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

同場加映：5款「含氯型」洗衣機槽清潔劑大比拼

日本雜誌《LDK》早前測試了5個品牌的洗衣機槽清潔劑，測試它們去除污垢的能力，點擊下圖看完整排名：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

《LDK》指出，洗衣機槽清潔劑一般分為「含氯型」和「含氧型」，消費者可按平時使用的洗衣產品選擇洗衣機槽清潔劑。如使用合成洗滌劑，黴菌容易附著在洗衣槽，因此建議使用「含氯型」清潔劑，以溶解污垢兼殺菌，不過此類清潔劑多帶強烈味道；如使用皂基洗衣產品，建議使用「含氧型」清潔劑，它透過鹼性泡沫清除污垢，沒有刺激性味道。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5