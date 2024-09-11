一帶一路｜商務部李詠箑：中央將在CEPA框架下　進一步擴大內地對香港的開放

▲ 第九屆「一帶一路高峰論壇」今日起一連兩天在香港舉行。（政府新聞處圖片）

第九屆「一帶一路高峰論壇」今日（11日）起一連兩天在香港舉行。來港出席論壇的商務部國際貿易談判副代表李詠箑指，中央將在CEPA框架下進一步擴大內地對香港的開放，支持香港與更多國家和地區簽訂自貿協定和投資保護協定，並盡早加入RCEP；進一步拓展香港參與「一帶一路」的空間，推動香港與「一帶一路」國家深化經貿合作。

「一帶一路高峰論壇」今年主題為「構建互聯互通、創新及綠色新絲路」，有約70個國家和地區近6000人參與，包括38家央企的300多名代表團成員。李詠箑表示，近年商務部與特區政府密切協作，推動香港參與和助力共建一帶一路，商務部會持續推動一帶一路經貿合作走深走實，繼續支持香港發揮自身優勢和特點，做好超級聯繫人和超級增值人角色，包括加快推進雙向開放合作。她強調，中央進一步放大香港參與共建「一帶一路」的優勢，支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位，在「一帶一路」經貿合作中，發揮重要樞紐和平台功能。

李家超：創科屬未來發展重心 是香港在一帶一路中發揮的重要作用

特首李家超開幕致辭時，「一帶一路」倡議已踏入下一個金色十年，推動綠色發展和創新成為重中之重，創新科技是香港未來發展的重心，也是香港在「一帶一路」中發揮的重要作用，香港正與粵港澳大灣區城市合作推動創科發展，將香港雄厚的研發能力與其他城市的創新和先進製造優勢結合起來，釋放新質生產力的潛力。

李家超強調，在「一國兩制」下，香港是唯一一個同時享有中國優勢和全球優勢的城市，有「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特作用，在實現「一帶一路」倡議中有著關鍵作用。全球投資者都可充分利用香港在金融、法律、建築、工程、物流、空運、人才和文化等方面的優勢，支持他們的「一帶一路」項目。

陳茂波：本港是一帶一路沿線國家政府和企業籌集資金理想平台

財政司司長陳茂波在專題午宴上致辭，香港提供多元化的金融服務，包括既深且廣的股票市場和蓬勃的債券市場，近日聯交所亦將阿布扎比證券交易所和杜拜金融市場納入認可證券交易所名單，進一步擴大合作範圍。他形容，本港是「一帶一路」沿線國家政府和企業籌集基礎設施、綠色轉型和社區項目資金的理想平台。他指，香港將繼續利用國際金融、貿易、航運和專業服務中心的獨特地位和優勢，為一帶一路沿線的經濟、企業和人民提供新機遇，創造價值。

陳茂波說，香港發行的債券有多種形式，可滿足世界各地投資者的不同需求，多年來各國政府和國際組織都善用香港籌集資金支持發展，香港繼續成為綠色和永續金融的領導者，提供補貼等幫助區域和全球綠色轉型。

阮和平期望加強金融合作 並把合作範圍拓至新興產業

越南常務副總理阮和平發表主題演講時期望，越南與香港加強金融合作，促進高質量投資，除了在傳統產業上深化合作外，亦要將合作範圍拓展至新興產業，特別是人工智能、半導體、智能城市等。他說，期望香港能夠發揮作為門戶的角色，為「兩廊一圈」框架與「一帶一路」倡議的對接作出更大貢獻，加強越南和粵港澳大灣區之間的互聯互通。

來港出席論壇的國資委副主任苟坪表示，國資委將堅定貫徹一國兩制方針，支持香港特區政府，積極推動中央企業與香港各界共赴一帶一路新的金色十年。他說，願協力香港建設國際科創中心，攜手參與一帶一路科技創新行動計劃，願落實一帶一路綠色投資原則，用好香港綠色債券、碳交易市場等優勢資源，同各方一道加強綠色基建等合作。

國家發改委副秘書長肖渭明說，發改委將依照三中全會決定的部署要求，一如既往支持香港全面參與共建一帶一路建設，進一步發揮雙向開放功能平台、教育科技人才、多元文化交融等優勢，務求取得更多成果。

商務及經濟發展局局長丘應樺與巴基斯坦、柬埔寨官員交流時說，香港是世界最自由經濟體之一，透過連接內地市場，促進多邊區域合作。他指，「作為國際貿易中心，我們是自由貿易的堅定支持者，也是國際貿易合作的推動者。」他說，香港是世貿組織和亞太經合組織的獨立成員，與20個經濟體簽署了8項自由貿易協定，並與33個經濟體簽署了24項促進和保護投資協定。

丘應樺又透露，政府正建立碳信用額交易所，能使用人民幣和港幣交易自願性碳信用額。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】