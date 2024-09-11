親子好去處︱第6屆「兒童書展暨超級親子用品展」9.27開鑼　逾700個攤位參展

▲ 月尾有個親子好去處！

第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」（兒童書展）將於2024年9月27日至29日載譽而歸，今屆「兒童書展」首度以「兒童動漫卡通嘉年華」為主題，結合Dress Up、玩樂、體驗等精彩元素，等待小朋友一齊玩、一齊開心！

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開學壓力不容忽視 親子同樂時光成解憂良方

新學年伊始，兒童的快樂與壓力成為社會焦點。主辦方今日（9日）公布「香港兒童快樂及壓力」問卷調查結果，數據顯示，超過六成（64.7%）學童最期待暑假，但近五成（49%）坦言開學壓力大，更有近七成（69.1%）直言較去年壓力更大，負面情緒蔓延。調查同時顯示，超過七成（72.1%）學童遇難題會向父母求助，近四成（36.8%）學童更表示最喜歡與父母相處，視父母為「避風港」，可見家庭關係對孩子身心發展至關重要。然而，親子玩樂時間不足卻是一大隱憂，近七成（67.6%）學童希望擁有更多與父母同樂的時光。

動漫卡通帶來正能量 冀打造香港成最快樂城市

第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」將於9月27日盛大開幕，以「兒童動漫·卡通嘉年華」為主題，打造歡樂親子體驗，為孩子們注入快樂能量，同時呼籲社會共同關注兒童心理健康，共建快樂成長環境！

香港學童課業沉重，今屆「兒童書展」首推「兒童動漫卡通嘉年華」為主題，正正是「動漫」與「卡通」有感染力，可為年輕一代帶來正能量。兒童書展總策劃盧英傑先生深感動漫卡通對小朋友所帶來的正面影響，他希望為香港小朋友出一分力，透過「兒童動漫卡通嘉年華」的愉快氛圍，讓大人小朋友暫時一同放下壓力，在動漫卡通的世界找到情感慰藉，更可打扮成喜歡的卡通角色，在場內釋放快樂！

今屆「兒童書展」規模比往年更盛大，設有超過700個精彩攤位及10大焦點活動，預計吸引超過30萬個來自香港、大灣區及澳門的家庭參與，包括：「小小職業體驗世界」、「扮鬼扮馬爬行暨超級運動會」以及匯聚多個政府部門吉祥物的「政府吉祥物大匯演」；與此同時，為慶祝中華人民共和國成立75周年，兒童書展一特設「中華文化體驗館」，邀請全香港18區小學生為祖國送上祝賀卡。由國家級出版社聯乘本地教材出版商推出《漫畫國家地理》（一套十冊），大會將送出500套予本地小學，加強新一代了解國家地理知識，從而建立文化自信。

此外，大會將贈送30萬套兒童書展門票（每套兩成人兩小童）予各幼稚園及小學，更獲港鐵支持，3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需前往客務中心出示活動門票（電子門票均可）及有效的小童八達通，即可享即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。

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