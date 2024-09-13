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超市大搜查︱消委會+《LDK》精選12款星級推薦牙膏　不含重金屬致敏物強效去漬防口臭

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【牙膏／美白牙膏／潔齒牙膏／牙齒護理／口腔護理／潔齒／除口氣／消委會／LDK／超市大搜查】消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上30款普通及兒童牙膏，當中17款普通牙膏有部份樣本含有致敏香料或重金屬，但仍有11款牙膏屬於高分安全選擇；日本雜誌《LDK》亦對10款美白牙膏進行過評測，當中只有1款獲A級評分，其清潔力出色顯著。為此，TOPick整合出一共12款推薦牙膏，供大家參考。

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超市大搜查︱11款高分安全牙膏

消委會曾於2022年10月測試過市面上30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等。測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行過敏香料和有害物質等測試。

測試結果發現，有12款普通牙膏樣本檢驗出含有過敏香料丁香油酚或檸檬烯，前者檢出量由0.002%至0.013%不等，後者檢出量由0.001%至0.10%不等；有7款牙膏檢驗出含有重金屬砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克；另有26款樣本檢出重金屬鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克。

不過，17款普通牙膏樣本中有11款屬於高分安全選擇，名單如下：

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消委會指出，丁香油酚是為調味劑的一種，而檸檬烯則是生果味牙膏的常見香料；然而有部分人士會對這2種過敏香料產生嚴重的敏感反應。有海外報告曾指出，過敏人士嚴重可出現接觸性皮炎，甚至口腔潰爛，故歐盟《化妝品法規》要求所有沖洗類化妝品中，如果所含的過敏香料濃度高於0.010%，須在成分表中標示。

同場加映：

哈佛研究｜刷牙可救命1類人死亡率大減19％　研究團隊：口腔健康與300種病有關

超市大搜查︱日本雜誌測試10款美白牙膏

日本雜誌《LDK》亦對市面上10款美白牙膏進行評測，比較各款產品的清潔力、除臭力和使用感，並挑選出清潔力最強的款式。

  • 清潔力：在帶有顏色污漬的扇貝貝殼上塗抹樣本，摩擦一定次數後用清水沖洗，再以污漬層樓數量評估產品清潔能力。
  • 除臭力：在一盤清水中混合牙膏樣本，再把帶有會造成口臭之成分的測試片浸水，靜待一定時間後取出，由氣味專家把測試片放在鼻子上聞，評估產品的除臭能力。
  • 使用感：有多名受測者實際使用牙膏，並針對牙膏的味道、刺激性、起泡感、用後感等多方面進行評估。

 

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評測結果顯示，「LION獅王 Lightee牙膏 PREMIUM」是唯一一款獲得A級評級的款式，同時獲得「Best Buy」產品推薦，售價為1398日圓（約77港元）。

「LION獅王 Lightee牙膏 PREMIUM」在3項測試上均獲得4分。《LDK》發現，產品含有細微顆粒，能夠細緻地清潔牙齒每個位置，達到去除頑固污垢的效果，同時含有抑制污漬附著的成分，能達到去除污漬、美白牙齒的效果。《LDK》亦表示，產品帶有輕微的果香和薄荷味，有效抑制口腔臭味，甚至能幫助口腔保持清新。

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