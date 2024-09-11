港美關係｜劉兆佳估計其他國家不會效法美國對港政策　僅英國難料

▲ 全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

美眾議院大比數通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，現階段，其他國家不會效法美國的對港政策，但一直以來在外交政策上唯美國馬首是瞻的英國則難以確定。

劉兆佳估計，日後美國政客敵視香港的行動將會無日無之，防不勝防。雖然美國政客的損人害己行動，迄今為止對港實質傷害不是太大，主要是政治表態，但在政治上的挑釁性卻愈來愈嚴重，劉形容，中央和香港已到忍無可忍地步，估計會作出強硬反制，要美方付出代價，也警告其他國家不要步美國後塵。

葉劉淑儀：事件影響香港在海外形象

行政會議召集人葉劉淑儀，估計法案獲參議院通過機會大，呼籲美國當局勿簽署，要考慮國家或對美國採取反制措施，影響美國自身利益。她又認為，事件可能影響香港在海外的形象。

林健鋒：倘關閉經貿辦 對商界影響不大

行會成員兼立法會商界議員林健鋒則指，駐美經貿辦一旦關閉，對商界影響不會很大，尤其對已做開生意的商界來說，已不太需要經貿辦協助，但對尋找商機的營商者而言，經貿辦則可提供不少幫助。他相信港府可透過貿發局及商會，多做推廣交流活動。

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