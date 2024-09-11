DSE2025｜DSE今起接受報名　考評局提醒考生提供準確個人資料

▲ 2025年中學文憑試（DSE）今日（11日）起接受報名。

2025年中學文憑試（DSE）今日（11日）起接受報名，至下月10日截止。考評局今發表網誌，提醒考生報考時的注意事項，例如學校考生應提供準確個人資料，自修生則需留意自身是否符合考評局規定的報考資格。

各與考學校正陸續為應屆DSE考生處理報考事宜，考評局提醒，考生應配合校方安排，提供準確的個人及報考資料，包括姓名、身分證明文件號碼（須與JUPAS報名的資料相同）及本地通訊地址等；考生亦必須提供有效電郵，有關考試的重要訊息將以電郵向考生發放，而考生日後登入「HKDSE App」時亦會經此電郵收取一次性密碼（OTP）。

考評局亦建議考生提供可接收短訊（SMS）的手機號碼，已提供有效SMS手機號碼的考生，可在放榜時獲發載有其DSE成績的SMS，考評局亦會用SMS作緊急事故聯絡用途。

2025年DSE設有23個甲類高中科目、58個乙類應用學習科目及5個丙類其他語言科目，考生可於3類學科中，合共最多報考8科。

現正修讀乙類應用學習科目（2023-25年度課程）的考生，當中包括2024、2025學年中六及中五正讀生，或中四及中五重讀生，學校必須於報考時為考生報考乙類科目，否則有關科目的成績將不會列入2025年及往後年度的DSE成績通知書及證書。另由2025年DSE起，擬報考丙類其他語言科目考試的考生必須參加由相關語言考試的官方提供機構在香港舉辦的指定語言考試。考生應根據有關機構的考試時間表，直接向該考試的執行機構報考相關的考試。

此外，考評局指每年有數以千計的自修生報考DSE，局方指出，只要符下以下其中一項條件，包括曾應考文憑試或相等考試，或在2025年1月1日已足19歲，即可報考，如並非修讀香港中學文憑課程，但於2024／2025年度已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程，例如持非本港的高中學歷，或具備其他資格或特別情況，亦可報考，但報考前須向考評局提交「特殊申請」的申請表格與相關證明文件，以供考評局審批其報考資格。

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