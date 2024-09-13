洗衣機保養｜日家事達人教8招秘訣延長洗衣機壽命　警告3物別放入機增故障風險

▲ 日本家事達人教8招秘訣延長洗衣機壽命，警告3物別放入機。

【家事百科/洗衣機壽命/洗衣機保養方法】隨著洗衣機使用頻率增加，洗衣機如何保養成為媽媽關心的一環。究竟洗衣機的壽命有多長？如何進行有效的保養以延長使用年限？TOPick特別綜合各種保養知識與技巧，有效避免不必要的更換和維修費用。

洗衣機是現代家庭中不可或缺的家用電器，然而根據日本內閣府2022年進行的調查顯示，洗衣機的平均使用年資僅為10.9年，其中高達77%的更換原因是故障。為了避免縮短洗衣機的使用壽命，以下是日本家事達人平島利恵教路正確的洗衣機使用方法和如何定期維護保養。

洗衣機保養｜錯誤使用洗衣機的常見行為

1. 勿放入過多衣物

當洗衣機進行脫水時，機內吸滿水的衣物高速轉動，會形成強大離心力。如放入過多衣物，滾筒擺動的幅度會更大，令機件更容易出現耗損。洗衣前亦應清理衣物內所有雜物，如錢幣、鎖匙等。

2. 不當添加洗衣劑和柔順劑

過量添加洗衣劑或柔順劑會導致未溶解的殘留物積聚，進而滋生黑黴，影響洗衣機的性能。大家應根據水量和洗衣量來精準計量洗衣劑使用，確保不會過量使用。

最新影片推介︰

抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？ 醫生分享4大最佳使用方法

3. 忽視洗衣機的清潔

洗衣機內部容易積聚污垢和黴菌，這些污垢若不定期清理，將會縮短洗衣機的壽命。因此，定期清潔每個零件非常重要。建議每次使用後清理絨毛過濾器，以及清洗洗滌桶，每2至3個月清潔柔順劑入口，並每6個月排水一次。

4. 避免使用這3種物品清潔

根據日本專家建議，使用小蘇打、醋和檸檬酸等物質清潔洗衣機可能會增加故障風險。小蘇打不易溶解，容易在洗衣機內部硬化，而醋和檸檬酸則具有腐蝕性，可能損壞洗衣機的橡膠和金屬部件。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

5. 上方置雜重物

不少人可能都會在洗衣機上方放置其他物件，但洗衣機上方不宜放太重的物件，建議最好增建一個固定架保護洗衣機。

6. 定期清潔隔濾器及滾筒

定期清理棉絨隔濾器上積聚的衣物纖維細絲，以防阻礙排水。此外，洗衣機使用一段時間後，會有污垢及殘留洗衣劑積聚在滾筒的隱蔽地方，或會降低洗衣效果。

7. 調低脫水轉速

消費者委員會曾提及若洗衣機可調校脫水轉速，而且時間許可，宜把脫水轉速設於1,200轉以下，減輕機械損耗的同時也可減少對衣物的磨損。同時最好盡量以較低溫度洗衣。若家中沒有小孩，洗衣後宜把門蓋打開，讓洗衣機唞唞氣，以免濕氣積聚。

8. 洗衣機門應長期打開

不少人洗完衫之後都會習慣順手關門，原來洗衣用品廠商「花王」曾在Twitter上分享過有關情況，指洗衣機運作完後，有機會內有一定的水氣，如長時間關上會令水氣無法蒸發、滋生細菌和產生異味。「花王」建議洗衣機用完後要打開機門，最好連放洗衣液的抽屜也拉開，令水氣得以蒸發。不過如果家中有小朋友及寵物，為了安全就絕不建議打開洗衣機門！

打風落雨衣服難乾有「噏味」 家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】