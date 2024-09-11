我談的那場戀愛丨張天賦深情唱《筆友》　MC難忘吳君如揪心演出

▲ 張天賦主唱《我談的那場戀愛》的主題曲《筆友》。

由何妙祺執導，吳君如、張天賦（MC）、鄧麗欣（Stephy）演出的電影《我談的那場戀愛》內，張天賦主唱的主題曲《筆友》由戴偉作曲、梁栢堅與何妙祺聯合填詞，導演首次挑戰填詞工作，感謝歌曲製作團隊支持。

何妙祺表示：「第一次填詞，真係未算最理想，幸好配樂戴偉邀請填詞人梁栢堅幫我補習改功課，好多謝佢仗義救急，先有依家大家都滿意嘅主題曲，另外亦感謝陳志發導演幫我剪輯MV，好多人睇完覺得冇劇透之餘，令人更加想入場睇戲，當然亦要多謝MC唱功，主題曲我貢獻有限，多謝大家支持。」

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▲ 《我談的那場戀愛》

MC對天橋場景特別感觸

身為男主角兼主唱的MC稱，收到歌詞時非常意外：「好意想不到，因為導演唔係專業填詞人，但寫到一份歌詞，除咗有內容之外亦都配合旋律，導演做得好好。」

錄音時，MC亦特別感觸於劇中天橋場景：「錄歌時不自覺地想起君如喺中環天橋追出嚟、天橋上又有人busking一幕，好似係戲中一段感情的完結點，當時的劇情與這首歌非常契合。」

這首《筆友》也成為電影中情感的延伸，讓觀眾透過歌曲再次感受主角之間的愛情故事。

▲ 《我談的那場戀愛》

獲多個海外電影節關注

《我談的那場戀愛》自8月23日開始舉行的優先場，電影未正式上畫累積票房經已突破50萬元，幾乎場場爆滿，口碑不斷攀升，同時亦吸引到多個海外電影節的關注。

年初以來，《我談的那場戀愛》先後在香港、北京、台北、紐約、馬來西亞、成都及曼谷的影展中亮相，最近再獲五個影展邀請參展，包括第3屆海浪電影周「一萬次蕩漾」單元、亞洲電影大獎學院「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」、香港國際電影節「光影浪潮·香港電影新動力2024: 柏林站」、第43屆溫哥華國際電影節Panorama單元，以及第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元。

處女執導作未上畫就廣受好評，何妙祺盼電影打造全新港式愛情喜劇風格：「今次創作上想在感性的思考性和娛樂性之間找到平衡，創作有別於過往笑點密集港產喜劇。多謝優先場已有不少嘅觀眾入場鼓勵我哋，亦感恩各個影展嘅邀請。」

▲ 《我談的那場戀愛》

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