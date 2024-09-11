藍奕邦形容自己「悲觀型樂觀」　決不放棄藝術家堅持：沒有尊嚴會背脊骨落

▲ 藍奕邦推出具90年代House曲風的《男孩子！》。

傳統社會上，男孩子會剪短髮、穿藍色衣服、喜歡女孩子等，不過隨着年代過去，男孩子不再只有固有形象，而是有很多可能性。歌手藍奕邦為樂迷送上90年代House曲風的新歌《男孩子！》，為舞池帶來一首快歌，用音樂描述他當下的態度。

《男孩子！》放入Gay吧舞池

新歌《男孩子！》不是一首很認真的歌，藍奕邦謂：「純粹覺得很多年沒有做一些跳舞快歌，那功用是大於我的信息。自己的Catalog內沒有一首能放在舞池的歌，尤其是一些Gay吧的舞池。這麼多年來，我覺得要對社會有個交代。始終以前做一些所謂色情的快歌其實沒有很盡興，那個年代可能比較隱晦或曖昧，既然到了做獨立廠牌的時候，可以再開放或直接一點，不用太轉彎抹角。」

新歌歌詞十分直白，他說：「曲式是很開心、很『跳』，想大家捉住夏天的尾巴。心願是大型派對或遊船河時播，大家都會唱會跳。」

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劉德華曾是男孩子標準

到底外界眼中的男孩子是怎樣？藍奕邦對初出道的事仍然記憶猶新，答：「劉德華。10男孩子有9個都會選擇他，覺得他很男人、陽光味、端莊、正氣、不妖艷，A man's man。我記得自己的答案則是林憶蓮。」

他續稱：「始終華人社會是沒有中性，中性是這個世代大家自己創造出來的，尤其是香港未完全認同。如果現實世界不容許，我們可以在社交媒體上創造一個自己的社群，創造自己的世界。」網上世界有時會讓大家看見更多「世界」。

▲ 藍奕邦不喜歡為了迎合而委屈自己。（梁樂欣 攝）

保留自身尊嚴

近年的藍奕邦有感自己當年太早岀道，道：「我出道的年代要很公正、沒有菱角，要有個標準，做太陽計劃、少年警訊，那時候年青新人的形象就是這樣。當時覺得自己最投入不到就是人設，跟足了很多標準，之後花很多年才讓觀眾摸清楚我不是那一種人，但大家需要再花數年時間去接受和適應。」每個階段都能從中學習，他學習了人情世觀，也學會用樂觀心態去做所有不想做的事，且專業地完成。

隨着身份轉變，其選擇亦變得多了，指：「現在我可以盡量減少和一些不適合的人一起工作，大家能走在一起是因為大家的品味和觸覺可以連結到一起。藍奕邦不是一個大家都會喜歡的人，很多人覺得我不是很主流，但我卻不同意，就是要有某種性格的人才會聽明白我的歌。」

他不喜歡為了迎合而委屈自己，稱：「去到最後你都是對着自己，『你可不可以有尊嚴？』你可以做很多不同的事並獲得很多名利，但你回到家中走進浴室時，對着鏡子就是看着自己。很多人說尊嚴不可以當飯吃，但我覺得如果我沒有尊嚴，我吃的一餐飯會『背脊骨落』，這是我緊守的一個價值觀，就是不可以犧牲作為藝術家和創作者的堅持。」

▲ 藍奕邦覺得自己當年太早岀道。（梁樂欣 攝）

價值觀從來沒變

入行逾廿年，藍奕邦自覺沒有任何改變，稱：「裏面是沒有變，我的價值觀和審美觀其實二十年來沒變，或只是更加精闢。」

多年來總有高低，他認為：「作為藝術家最辛苦的就是低迷時有你的難處，但高的時候會擔心自己承不承接到，壓力其實大了。高的時候突然有很多人過來，就是勝利球迷，那時或會飄飄然。無論高處、低處都不是永恆，不會壞一輩子或好一輩子，人是有起伏。高的時候我會提醒自己不要這麼鬆懈，低迷時提醒自己不要氣餒。」

藍奕邦形容自己是「悲觀型樂觀」：「會想到最壞，覺得隨時要有兩手準備。我不是那些長期都要很樂觀、很感性的人，覺得這樣很離地。我會先假設所有人都是壞人，再慢慢去調整。」

▲ 藍奕邦指自己的價值觀和審美觀其實二十年來沒變。（梁樂欣 攝）

並非大眾明星

創作路上，藍奕邦覺得最重要是為作品注入營養，「希望我的作品會激發或感染大家去思考和對自己坦白，聽完我的歌會認識我多了，也認識自己多了，就是這些營養。」

今年初，粉絲為他舉辦展覽紀念他入行20年，他坦言自己並非一個擅長去跟粉絲溝通的人，「透過作品去溝通。只想跟他們說一句『多謝！還有辛苦了！』做藍奕邦的歌迷是辛苦的，我會有一段時間不見了，且不是經常出很多活動。我需要有自己的Me Time，有些時間不工作便需要關機。我不當自己是藝人，做我的歌迷可能需要勇敢，因為我不是大眾心目中的明星。」

藍奕邦預告：「年尾會有些事情發生的，有些慶祝活動，至於是甚麼慶祝活動就要容後才公布。」藍奕邦對慶祝活動大賣關子，相信其歌迷定必十分期待。

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妝頭 : Kaho Cheng

場地：XTEN Studio

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