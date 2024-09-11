靚媽精明眼｜4大連鎖品牌及過江龍食肆結業　Mono Mono/PizzaExpress/Isaac Toast優惠低至5折

▲ 香港大型連鎖商店及食肆逃不過結業潮，執笠前推出了不少的「最後優惠」。

【靚媽精明眼/結業優惠/執笠優惠/AEON Mono Mono/JP Living Style/PizzaExpress/Isaac Toast】香港結業潮持續，不少大型連鎖店及食肆紛紛關閉分店或宣告結業，並推出「最後優惠」，有商店的貨品更低至5折發售，TOPick以下整理部分大型連鎖店及食肆結業優惠，務必抓緊最後機會掃貨及品嚐美食！

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結業優惠｜即將結業的連鎖商店

1. AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店低至5折

AEON旗下品味生活品牌ものもの Mono Mono，於2017年12月於銅鑼灣開設首間分店，目前在本港共有4間分店。店內售賣數千種的生活雜貨，集「食、住、玩、學」4大元素，非常豐富，更有網友稱其為「銅鑼灣唯一景點」，頗受歡迎。

可惜，位於銅鑼灣Fashion Walk的ものもの將於10月20日結業，店鋪門外更貼出「關店大割引」的告示，部分貨品低至半價起清貨發售。

2. JP Living Style 日系生活將軍澳分店半價起

「日系生活JP LIVING STYLE」是一間專售賣日本製產品的連鎖店，但在8月25日已關閉了銅鑼灣的分店，將軍澳Popcorn分店亦宣告將結束營業，此後，全港將會淨餘4間的分店。

店家為了答謝大眾的支持，Popcorn分店的貨品會以低至半價出售，不過期間所有的會員折扣及累積消費也會暫停，而所有的貨品亦不設退款及更換。

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結業優惠｜即將結業食肆

3. PizzaExpress 康怡分店八折享主菜美食

繼早前於8月18日結束營業的赤柱分店，PizzaExpress日前再宣佈康怡分店亦將於9月18日結業。在此期間惠顧主菜，便可享有八折的優惠。而Club會員出示電子會員卡，更可獲贈送指定意式小食一份。

4. 韓國Isaac Toast享第二份半價優惠

韓國知名連鎖吐司品牌Isaac Toast在2019年進駐香港，開業時深受港人的喜愛，可惜在上月底，其Facebook專頁貼出帖文宣告，香港最後一間位於沙田的店舖將於9月15日結業。

為此，Isaac Toast推出「告別香港優惠套餐」，惠顧3款的吐司套餐包括皇牌火腿吐司、經典火腿芝士吐司等，配以Cheese Snowing薯餅外及飲品，便可享第二份半價優惠。

有網友知悉後感到很惋惜，更表示由店舖裝修時已感到十分期待，現在得知將要結業，直言感到「有啲失落」。

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