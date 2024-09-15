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食用安全｜8種危險物品放入微波爐隨時爆炸　營養師分享3大使用貼士

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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美國消委會及營養師列出8種絕對不能放入微波爐加熱的物品，另有營養師分享3大微波爐使用貼士。

【微波爐／加熱食物／翻熱／爆炸／輻射／溫度】無論在家中抑或學校、辦公室，不少人都會選擇用微波爐翻熱食物，不過其安全性存疑，坊間亦一直有「微波爐輻射可致癌」的說法，有專家就拆解箇中迷思，並分享3大微波爐使用貼士；另外，綜合專家意見，有8種物品絕對不能放入微波爐內加熱，大家使用微波爐時記得留意。

最新影片：

 

台灣營養師高敏敏曾在其個人Facebook專頁發文，拆解微波爐使用迷思。她表示，微波爐的輻射量非常低，因此使用微波爐的次數、是否離微波爐很近等因素實際上都不會對人體造成傷害。不過她就提醒，長期依賴微波爐有可能導致以下4種風險

食物營養流失

重複加熱食物除了會滋生細菌之外，還有可能會造成營養流失，因此建議加熱以1次為限。

隔夜菜易變質

高敏敏表示，吃過的食物不應放置隔夜，因為口水有機會造成食物污染。如果要留餸準備飯盒，則建議在吃之前先裝好，然後再享用飯菜。

微波時間過長

用微波爐加熱食物可以達到殺菌的效果，不過一旦時間過長便會使食物變成硬塊，而時間過短又會令食物無法熟透，因此建議使用微波爐時留意加熱時間。

誤食塑化劑

加熱食物前建議先拆除各種塑料包裝，例如保鮮紙、膠膜等，以免誤食塑化劑。不過便利店食物的塑膠包裝則通常沒有相關安全疑慮，可以直接進行加熱。

食用安全｜3大微波爐使用貼士

營養師劉怡里亦曾在其Facebook專頁發文，分享3大微波爐使用貼士：

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更多相關報道：食用安全｜港媽用微波爐叮貝果　飯盒慘遭叮溶煙霧瀰漫　揭做錯1步貝果變「黑炭」【附使用微波爐6大注意事項】

食用安全｜8種物品絕對不能叮

除了上述風險及貼士，有些物品及食物並不適合放入微波爐，否則隨時有可能影響人身安全。TOPick參考美國消委會及營養師高敏敏分享的資料，整合出以下8種絕對不能放入微波爐「叮」的物品。

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