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黑色棘皮症︱皮膚增厚變黑不是沒洗澡　醫揭5類人易患上 體内1元素過高：與癌症相關

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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皮膚增厚變黑不是沒洗澡　醫揭5類人易患上 體内1元素過高：與癌症相關

【黑色棘皮症/皮膚黑/皮膚粗糙/胰島素/糖尿病/血糖高/肥胖/胰臟癌】皮膚黑黑髒髒，不一定是衛生問題，還可能是患有這種疾病！有台灣醫生拆解名為「黑色棘皮症」（AcanthosisNigricans，AN）的疾病，主要症狀包括皮膚變黑、增厚和粗糙，有瘙癢刺痛感。醫生指出，黑色棘皮症多發於5類人身上，因體内一種元素過度分泌而產生，原因可與癌症相關，不能輕視。

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常見有小朋友後頸皮膚黑黑一片，仔細看甚至有癬狀，家長會以為是沒仔細洗澡所致的污垢，但其實這是「黑色棘皮症」。台灣皮膚專科醫生呂佩璇表示，黑色棘皮症好發在皮膚皺摺處，例如頸部、腋下、腹股溝及指關節。發病時，皮膚會變得暗黑或灰黑色，隨著病情加重，顔色更深。同時，膚質會變得粗糙厚實，皮膚表面有突起的棘狀小疣；有些還會感到輕微搔癢或刺痛感，甚至產生異味。因此患者求醫時常以為是自己洗澡洗不乾淨所致，但卻怎麼洗都洗不掉。

至於發病原因，醫生指出，最常見是「胰島素抗性」，意思是身體細胞無法有效利用胰島素，導致必須製造更多胰島素以供使用，最終令胰島素過度分泌。而當血中胰島素偏高，就會引起皮膚裡的黑色素細胞不正常增生，最終造成黑色棘皮症，亦會被視為糖尿病前期的表現。

5類人最易患病

彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋指出，臨床上遇到黑色棘皮症的患者，通常會先懷疑是否有糖尿病問題，或是血糖過高或BMI過高，有肥胖問題。這是由於黑色棘皮症和胰島素阻抗有密切關聯，具有代謝性疾病的患者如有胰島素阻抗、肥胖、糖尿病、內分泌異常，甚至某些惡性腫瘤，都可能會出現黑色棘皮症。

同場加映：年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

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胰島素過度分泌或與癌症相關

而胰島素過度分泌的原因，更有機會與癌症有關。臺北榮總皮膚部主治醫師張綜顯舉例指，腸胃道的腺癌癌細胞，會分泌生長因子刺激角質細胞表面的類胰島素，讓角質細胞增生：

這種惡性腫瘤相關的黑色棘皮症，通常會長得更猖狂，甚至連額頭、臉頰、軀幹、手背腳背等非皮膚皺摺處，都可能產生角化病灶；患者的口腔黏膜包括舌頭、嘴唇，都會變厚變粗糙。

至於治療方法，台灣整形外科專科醫師王祥亞表示，黑色棘皮症若經內科治療後仍有皮膚色素沉澱的情況，可以外用A酸或口服A酸、口服維他命D，再輔佐鐳射治療，改善色素沉澱。除非因癌症導致的黑色棘皮症，譬如鼻咽癌、食道癌等，就需要將病灶切除後，情況才會改善。

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胰臟癌早期症狀

另外，胰臟一直過度分泌胰島素，也讓人更容易罹患胰臟癌。台灣肝膽腸胃科錢政弘醫師指出，糖尿病患者和常常吃甜食的人，胰臟都更易有負擔，長期下去容易產生病變，出現胰臟癌細胞。

錢政弘醫師提醒，一旦罹患胰臟癌，其實會在1年半前就有跡可循。當胰臟有癌細胞出現時，會導致皮下組織脂肪層中的蛋白質起作用，身體進行「脂肪棕化」的脂肪燃燒活動，這時會有體溫升高的現象：

「體溫上升」會在1年半前出現。但也不是發高燒，有時候可能體溫落在37.1至37.2度左右，會覺得身體熱熱的。這是胰臟癌的早期症狀之一。

同場加映：糖尿病8大症狀

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