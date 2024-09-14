貼地嫲嫲丨馮素波不忌諱談身後事　爆愛兒暖心諾言：去到邊度都帶住我嘅骨灰

▲ 波姐不忌諱談身後事。

現年80歲資深演員馮素波愈活愈年輕，除開設IG帳戶分享生活日常，馮素波更於抖音當「主持」訪問藝人以及分享生活日常。

馮素波：證明佢永遠記得媽媽

馮素波不忌諱談死亡，早前於訪談中提及身後事，原來波姐曾跟兒子商討死後骨灰處理方法，兒子David對她說：「你放心，你啲骨灰唔使扔，我去到邊度都帶住你啲骨灰。我話我已經死咗啦噃，佢話咪帶埋你啲骨灰走囉。」

波姐續說：「我話啲骨灰好多架噃，阿仔話：『你傻咩？我挖少少放下來，你最鍾意嗰啲好靚嘅燒瓷，我買個入住你呀。」

波姐大讚兒子David開明，亦相信兒子說得出做得到，證明他永遠記得媽媽。

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波姐跟愛兒如「好朋友」

馮素波早年離婚後獨力照顧兒子David，三年前波姐跟長子一起受訪，直言當年沒能力去教導兒子功課，心裡感自責。

她說：「當時見他拿回來的成績表，我好難過，但又不可以責備他，因為我幫不上忙。」

不過長子很懂事，波姐說：「他看見我難過，就說『媽媽你別難過，以後的成績表裡面，你不會再看到紅色』。」在旁的兒子即說：「這些是我的功課，我要做好它，亦因為是媽媽對我的信任。」

問及母子的關係，波姐這樣形容：「小時候，我是他的保母，長大了，我是他的好朋友。」

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