美食情報｜南海一號全新裝修推嶄新娘惹風味菜　私人會所Penthouse開業設酒窖珍藏上乘酒品

▲ 南海一號團隊早前曾親到擁深厚文化的馬六甲吸取靈感，包括著名娘惹烹調風味，推出嶄新菜式。

近日，「南海一號」換上全新的新裝，令人眼前一亮。此外，其集團其下隆重宣布旗下餐飲新設施Penthouse開業！

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「南海一號」全新裝修

「南海一號」創意點子包括一幅特色牆，上面刻有鄭和畫像和其事蹟，還有在入口處展示的一座1:30南海一號寶船模型，讓人有走進時光隧道之感。

鄭和「七下西洋」的遊歷和探索事蹟無人不識，他曾到訪的馬六甲，是印度洋與太平洋之間的重要通道，南海一號團隊早前曾親到擁深厚文化的馬六甲吸取靈感，包括著名娘惹烹調風味，推出下列嶄新菜式：

娘惹秋葵 $198——傳統娘惹菜式。以乾蔥和蝦醬為調味，使新鮮的秋葵倍添惹味。



阿參醬星斑腩 $438——東南亞和馬六甲盛產海鮮，新菜單當然以此入饌。阿參醬是東南亞美食中常用調味醬。星斑腩鮮甜肉厚與茄子一同於湯汁中烹煮，盡吸點滴精華，乃最佳伴飯之選。

鳳梨咖喱蟹 $728/隻——同樣以海鮮入饌，肥美多汁的肉蟹乃此菜式的靈魂所在。馬來西亞的飲食文化以往被受印度影響，故此咖喱便成為當地一種重要的調味基礎。咖喱和其他香料的味道為多汁的蟹肉灌注一抺異國風情。

火焰香芒配雪糕 $228/四位用——這道為你即場炮製的堂弄甜品，絕對滿足「相機食先」的要求！芒果是馬來西亞著名的水果，廣泛用於多種菜餚及甜品。將香芒件加平底鍋略煮，最後加入冧酒引起火焰及增強香氣，令視覺、味覺同樣滿足。上桌前加上雲尼拿雪糕，完美地為盛宴劃上句點。

私人會所Penthouse特設的酒窖及現場音樂表演

Penthouse是時尚優雅兼多元的私人會所，讓會員在專屬空間品嚐無與倫比的美食和精心挑選的珍貴佳釀，更可按照喜好宴客娛賓，體驗無可比擬的餐飲享受。

▲ Penthouse特設的酒窖31珍藏世界各地上乘酒品。

Penthouse位於尖沙嘴，是專為Elite Access會員而設的時尚多元會所，讓會員在專屬空間享受醇酒佳餚及娛賓，可按喜好選擇不同區域或氣氛——主餐廳Dinette、私人廂房或茶藝廳，更可按要求增設現場音樂表演及DJ播放你喜愛的音樂，特設的酒窖31珍藏世界各地上乘酒品。

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