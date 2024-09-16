私隱漏洞｜ 私家診所電子登記表　疑洩病人資料

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今年接連發生多宗私隱外洩事件，惹起關注。本報近日得悉，有病人透過診所提供的電子個人資料表格，向醫生提供個人資料時，於表格上發現另一市民多項個人資料，包括出生日期、身分證號碼、以及地址等。本報向病人及診所求証後，證實遭洩漏屬同一診所病人資料。

涉事專科醫生表示，非常關注事件，正了解並已停止使用該供應商提供電子表格。提供表格的系統供應Apricot則表示，展開內部調查時未發現系統安全存在漏洞，但高度重視事件，會盡力協助避免同類事件再發生。

化名A小姐的病人上周向一名專科醫生求診，成功預約就診時間，並獲診所透過Whatsapp通知診症時間，並提醒可以先於電子表格填寫個人資料。於登入網址後，發現電子表格已被填妥。

A小姐表示，起初以為資料是系統提供的示範資料，惟再仔細查看，則發現個人資料為真實資料。她事後嘗試以輸入憑空偽造的訊息至系統，離開網頁再重新進入作測試，網頁亦留下剛才憑空偽造的假個人資料

事主震驚曾研報警 憂非個別事件

事件發生後同日及翌日，記者透過電話聯絡到私隱懷疑被外洩的病人、以及相關診所。事主確認是該診所病人，並亦曾填寫電子個人資料表格，對私隱疑被洩漏感到震驚，一度考慮就事件報警，後來與診所溝通後得悉已向私隱專員公署報告，認為系統供應商應作出檢視。

涉及專科醫生亦証實收到病人求助，已即時停用系統的網頁連結，並暫時改用紙本形式索取病人資料，正了解漏洞是診所流程、抑或系統平台問題。

供應商涉科學園公司 檢查後未發現保安漏洞

電子表格的服務供應商來自本港公司Apricot，辨公室位於沙田科學園，除了提供電子病人資料表格外，亦有診所預約系統、病歷等一站性診所平台服務。Apricot最初向本報表示，展開內部調查後，未有發現系統安全上存在私隱漏洞，亦未有涉及數據安全的事件報告。

公司後來獲知事件後再回覆，指高度重視，提到電子表格的網址是連同訊息，由診所於whatsapp或SMS自行發送予相應的病人作登記。公司系統有清楚操作流程指引，讓診所工作人員發送獨有的連結給病人。如有任何避免同類事情再發生的措施，會盡力協助。

▲ 病人到訪前可預先填寫個人資料表格。(讀者提供截圖)

▲ 有病人填寫診所提供的網上個人資料表格時，發現另一名病人的個人資料。(讀者提供)

專家：醫療機構應採用兩重驗證表格

今次事故確切成因仍未獲釐清，除了編寫程式時大意出現錯誤，不少電子表格均設功能讓病人離開表格後繼續填寫，是否亦導致暫存的個人資料有外洩風險？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，不排除亦有這個可能。方保僑表示，過往亦曾有私隱外洩事件未能找到成因，各單位亦未有承擔責任。

他表示，病人的個人資料重要，非僅如一般接受普通購物或服務。建議醫療機構如需使用電子表格，應採用兩部驗證系統，病人填寫個人資料表格前，需要先驗證身分，避免再出現類似事件。

記者：陳展棋