女神媽媽｜孫慧雪結婚產子宅男粉絲暴跌　佗仔大出血要打針保胎拒再追女

▲ 孫慧雪結婚令宅男心碎，但她仍選擇組織家庭，現在一家四口相當幸福！

【美麗40路/靚媽/宅男女神/孫慧雪/育兒心得】孫慧雪有「宅男女神」美譽，於2016年推出的寫真集引起極大迴響，奠定女神寶座，同年她卻宣佈結婚，令不少男士心碎。現已「40路」的孫慧雪回想當年男粉絲數目一夜暴跌，更有男粉絲私訊她表示哭了，令她哭笑不得；不過雪雪並沒有因此而打亂原本的人生規劃，很快便宣佈有喜，沒想到她懷孕過程也十分驚險！

靚媽孫慧雪｜出完寫真宣佈結婚 宅男粉絲：我哭了

在最新一集《湊得輕鬆啲》，雪雪重提當年推出寫真集大受歡迎，自己卻選擇去組織家庭，坦言的確流失了不少宅男粉絲：「因為當時有得看（社交媒體）後台粉絲性別，我原是99%男性，哈哈。當時很誇張地男士知道我結婚，原來人很現實，『砰砰』聲退訂，數目暴跌，我更收到一些訊息，他說他哭了。」

▲ 孫慧雪是不少男士的女神！（林綺虹攝）

雪雪指大家可能覺得太突然，因為她是推出完寫真，然後就宣佈結婚了，她笑說：「他們會覺得，你出寫真，應該做多幾年才結婚，但我當時已一早計劃了結婚和生小朋友，再去拍寫真，當時我想這本寫真只是小小一本書，不會有什麼迴響，我還跟書商講我怕你們蝕錢，不介意的話我們一人一半，我想留念而已。」由怕虧損到一本難求，雪雪也意想不到。

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靚媽孫慧雪｜患子宮腺肌病佗大仔大出血

既然選擇了組織家庭，雪雪婚後很快便宣佈懷孕，至今育有兩名分別7歲和1歲的兒子，不過懷孕期卻遇上驚險事，由於最初計劃生育時雪雪發現患上子宮腺肌症，需使用半年停經針和提早進入更年期，然後又要再注射賀爾蒙回去，佗大仔時更大量出血，令雪雪大為緊張：「懷孕時不太穩定，又要打安胎針，所以打了很多這些東西。」

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雖然佗第一胎有驚無險，但雪雪仍勇敢生第二胎，她說：「可能過去了，我就覺得不算什麼，很多醫生都說懷了第一個，第二個就沒問題，會容易有第二個，而且第二個都應該不會有這麼多問題，幸好，有了第一次經驗，我第二個懂怎樣處理，幸好這次沒有大出血，少少流啡的時候我已很緊張去打針。」

好僱主｜親歷5大地獄外傭終覓好姐姐 孫慧雪帶工人姐姐遊日原來好靚女

▲ 孫慧雪育有兩子仍少女味十足。（林綺虹攝）

靚媽孫慧雪｜一家四口去美國 細仔有時差好崩潰

有這種大無畏精神，又會否想追多個女呢？雪雪即時落閘：「我不會，一定不會！除非你保證第3胎是女兒，我都會想一想，3個都是兒子我會發狂的。」繼而回想暑假帶兩名兒子去美國旅行的感受：「真的很累！」她透露美國之行只有兩夫婦帶同兩名兒子，工人姐姐並沒有同行，因為申請不到工人姐姐的旅遊簽證，這亦令她老公感到憂慮，怕「二拖二」應付不了，為了平息老公的擔憂，她只好跟老公說：「我可以的，我來吧！」

雪雪笑言幸好人的意志力真的很強，最終順利出發，豈料去到美國，小兒子「肉肉哥」竟出現時差，她崩潰表示：「他瘋狂不睡覺，而且肉肉哥是超級活潑活躍的小朋友，他很重，還周圍爬。」

當時只有10個月大的肉肉哥未懂走路卻懂得周圍爬，由於她們一家人住在老公胞姐的大屋，家中有樓梯，她們住在二樓，肉肉哥會不停逃走爬樓梯下樓，她大呼恐怖：「有時我要準備幫哥哥洗澡或沖奶，很多東西準備，然後哥哥也會幫手大叫：『救命！』然後扯住弟弟的腳，弟弟甩腳然後繼續爬。」驚險又爆笑！

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靚媽孫慧雪｜親解工人姐姐失蹤之謎

除了是宅男女神，媽媽界KOL，雪雪還多了一個新稱號，就是「姐姐絕緣體」，因為她經歷了多任地獄外傭姐姐，包括公主病、超級賭徒，甚至是犯罪集團騙徒，令雪雪大感頭痛，到最近又有姐姐聲稱懷孕而「走佬」，雪雪坦言因事出突然而發惡夢：「姐姐令我昨晚還發惡夢，我發惡夢她出現了，哈哈。其實我想澄清我不是姐姐絕緣體，因為姐姐很喜歡我的。她們會邀請我一起拍抖音，經常和我玩，所以她們走，我是很不敢相信。」

今次姐姐再次不見了，雪雪揚言要說出來以此為鑑：「因為很多人都以為我虐待姐姐，沒有理由我請的都走，但我想說不是的，因為我去美國的那3個星期，我家中有兩個姐姐，她們就說，哎呀你們去美國，我們沒有事做，不如我們回印尼玩，她們想回家，但她們說沒有錢回家。」

▲ 孫慧雪當年宣佈結婚令男士心碎，已為人母的她現在賺回很多媽媽粉絲，令她相當高興。（林綺虹攝）

靚媽孫慧雪｜失蹤姐姐借財仔「走佬」

由於該名失蹤姐姐第一次來香港工作，還有5個月便到期續約，她說自己沒有錢，於是雪雪借錢買機票給她回鄉，豈料她錯過了航班，然後再致電給雪雪，當時她們身在美國，但仍買多一張機票給她回鄉，即前後買了兩張機票，當時姐姐也有再回港，雪雪謂：「她不是立刻逃走，她回港問我出糧，她說回印尼給了錢給家人，所以她就沒有錢，所以我沒有扣她的機票錢，即是我是給了她兩張機票，再給了她人工，她才失蹤的。」

該名姐姐失蹤後，雪雪曾一度擔心對方安危，還報了警備案，報警後就收到財務公司的信件，原來失蹤姐姐向財務公司借錢，因為被追數才逃走的，雪雪嘆氣表示：「之前我還很忐忑，是不是對她不夠好，我們做了什麼，她要不開心到走了，原來是借了財仔，別人追數了。」看來雪雪再墮入請姐姐的輪迴了！

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