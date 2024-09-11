鄭中基事件丨Ronald預告機動電視台明天出新片　鄭中基：我哋返嚟啦！　

▲ 鄭中基預告「機動電視台RTV」明天推出新片！

【鄭中基 / 何慶湘 / 余思敏 / 機動電視台RTV】鄭中基（Ronald）網上頻道「機動電視台RTV」預告明天推出新片！在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘（湘湘）終止合作，更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，另外表示他因情緒及酗酒問題，完成演唱會後暫停工作，將在太太余思敏陪同下往美國接受戒酒。

到8月10日，鄭中基往澳門舉行《鄭中基My Only One音樂會》，這次也是他發出聲明後首度出席公開活動。

在演唱會結束後，鄭中基與眾工作人員在後台大合照留念，他在合照中舉起手指公並做出搞鬼表情，「機動電視台RTV」也在社交平台轉載此張照片。

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鄭中基事件丨機動電視台收集投稿

之後在8月15日，「機動電視台RTV」的官方IG以story方式出Post，繼續收集「一人一個醫院之匪夷所思」投稿，另再發文寫道：

Weeeee~又到咗匪夷所思嘅時間啦今次係[醫院之匪夷所思Part2]上次出完片之後都知道大家意猶未盡㗎啦，所以今次繼續收集醫院趣事，無論你係醫生，護士或者院友，或者係睇醫生嗰陣發生嘅事都可以投稿畀我哋㗎!Ps：辛苦各位醫護人員啦快啲留言話畀我哋聽 #一人一個醫院之匪夷所思

「Weeeee~」為鄭中基的口頭禪，所以網民好奇竟他會否繼續任主持。

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鄭中基事件丨預告陸續推出新片

到今日（9月11日）謎團解開，鄭中基在個人社交平台發文，預告「一人一個醫院之匪夷所思」將在明晚上架，而且更稱「由聽日開始我哋會陸續出返片」似乎滿腦大計，寫道：

Weee~我哋返嚟啦！知道有好多觀眾都等待咗一段時間，多謝大家🙏🏻

唔使擔心，由聽日開始我哋會陸續出返片，就由大家最期待嘅匪夷所思作為第一條！

聽晚九點鐘，準時收睇機動電視台🔥

#我哋返嚟啦

#機動電視台 #鄭中基 #匪夷所思 #一人一個醫院之匪夷所思

而且發文更附上縮圖（Thumbnail），圖中鄭中基在看顯微鏡，即似表示屆時他會在節目中出現。至於何慶湘，到今一直繼續「潛水」。

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