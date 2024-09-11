美容情報｜根據星座特質創出獨特的護膚品　ConsGuard皇牌產品精華有助延緩衰老

▲ 本地護膚品牌「日月星辰」根據星座特質創出獨特的護膚品。

本地護膚品牌「日月星辰」CONSTELLATIONS GUARDIAN（ConsGuard）創辦人深信星座的性格特質，與肌膚狀態息息相關，逐決心創辦 ConsGuard護膚品牌，締造嶄新星座意念的護膚與美肌領域——根據個⼈星座特質，選擇全面呵護⼼靈與肌膚的獨特保養方式，誕生了結合星座、荷爾蒙、護膚的完美鐵三角定律。

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創辦⼈相信，事事追求完美的處女座，對護膚要求亦相當精細，所以會傾向較嚴謹的潔膚程序，例如會定期選用去角質、磨砂護膚品。而其中皇牌面膜「Pump水肌」與面部精華「水星華」，亦以水瓶星座的元素來命名。

ConsGuard所有護膚品均選用意大利配方，並蘊含頂尖高品質成分，首次隆重推出四款皇牌產品包括兩款面膜及兩款面部精華——有助延緩衰老、蘊含龍血樹脂萃取物的「水星華」精華（Dragon’s blood Serum）、抗敏修復並有助提亮肌膚的「金星華」精華 ( Botanical Soothing Serum )、強效抗皺並保持肌膚水潤光滑的「Pump水肌」（NMN Peptide Mask），以及具美白、提升肌膚彈性「雞蛋膜」( Double Cool Soothing Mask ) 。

現時ConsGuard網站www.consguard.hk也特設有AI星座護膚分析儀，分析不同星座可能遇到的皮膚狀況，對應可能適合的護膚產品，內容會定期更新，結合星座護資訊及產品優惠元素，更可輕鬆找到治癒身心靈的個人化護膚程式。

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