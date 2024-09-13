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月餅盒回收2024｜全港5大月餅盒回收機構　指定地點贈送$80優惠券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全港5大月餅盒回收機構。

【月餅盒回收2024/月餅盒/中秋節/美心優惠券/綠領行動/綠在區區/皇玥】臨近中秋，相信不少家庭都已經買好月餅準備過節，不過剩下的月餅盒，又或吃剩的月餅要如何處理？其實每年都有機構舉辦回收月餅盒活動，TOPick為大家整理了本地回收月餅盒的機構和回收點，其中美心回收點更會送超過22,000張餐飲優惠券！即睇詳情！

月餅回收2024｜全港8大月餅回收機構 食德好/長春社/順豐香港

月餅盒回收20245大中秋月餅盒回收機構

月餅盒回收2024｜1. 美心

美心集團連續第16年舉辦「環保中秋顯愛心」回收月餅盒活動，設立全港逾400個回收點，方便市民參與月餅盒回收。其中11個指定回收點更提供超過22,000張餐飲優惠券，每張優惠券價值超過$80，適用於美心MX、美心中菜、美心西餅等六大餐飲品牌。

11個指定回收點包括信德中心、利園（一期至六期）、希慎廣場、希慎道一號、利舞臺、禮頓中心、新城市廣場（一期至三期）、香港科技園、置富第一城、將軍澳廣場及都會駅。

美心月餅盒回收
回收日期：即日起
回收詳情【按此

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月餅盒回收2024｜2. 奇華餅家 X 信和集團商場

今年奇華餅家與信和集團旗下商場繼續合辦「中秋月餅罐回收計劃」，大家只需要於即日起至10月10日期間，將已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠劵$20一張。而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。是次回收月餅罐所得的收益，將全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

指定商場回收點包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心、藍灣廣場、帝庭軒購物商場、YM2裕民坊及朗壹廣場。

奇華餅家 X 信和集團商場月餅盒回收
回收日期：即日起至10月10日
回收詳情【按此

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月餅盒回收2024｜3. 皇玥

皇玥推出「回收月餅盒計劃」，由即日起至10月31日，大家只要將多出的皇玥月餅禮盒送到任何皇玥門店，即可享每盒$20回贈購買餅食產品。皇玥會將收集到的月餅禮盒將會轉交予回收商製成原料，並循環再生成有用資源。

皇玥月餅盒回收
回收日期：即日起至10月31日
門市分店【按此

皇玥推出「回收月餅盒計劃」，由即日起至10月31日，將皇玥月餅禮盒送到任何皇玥門店，即可享每盒$20 回贈購買餅食產品。（官方圖片）

月餅盒回收2024｜4. 環保署「綠在區區」

環保署轄下的「綠在區區」的回收站除了收塑膠、玻璃樽、小型電器外，也接收月餅罐、月餅紙盒、膠盒等，大家只要交到回收環保站、回收便利點或回收流動點便可。

「綠在區區」月餅盒回收
回收日期：即日起
回收點【按此

環保署轄下的「綠在區區」的回收站，同樣會回收月餅罐、月餅紙盒、膠盒等。（官網圖片）

月餅盒回收2024｜5. 綠領行動

綠領行動今年繼續舉辦「月餅盒回收大行動2024」，由即日起至10月4日，市民可到各個月餅盒公眾回收點回收金屬及紙製月餅盒。

綠領行動月餅盒回收
回收日期：即日起至10月4日
回收點【按此

綠領行動今年繼續舉辦「月餅盒回收大行動 2024」，大家將月餅餅送去回收時要注意回收指引。（官網圖片）

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