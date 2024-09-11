著數優惠丨快樂小羊三大超荀優惠 一人火鍋低至$68

▲ 快樂小羊火鍋料理，以優質食材及高性價比而深受食客歡迎

在香港擁有兩間分店的正宗蒙古火鍋店 快樂小羊火鍋料理，餐廳堅持每日採用最上乘的老雞與牛棒骨熬製8小時靚湯底，提供多款市面罕見羊肉，堅持僅採用6月齡內的羔羊肉，謝絕白滾水加湯。

為答謝食客多年來的支持，同時鼓勵大家留港消費，快樂小羊破天荒地推出以下「三大震撼優惠」，讓大家可以用最「抵上加抵」的價錢享受火鍋體驗，帶頭推動本地餐飲業！

▲ 在香港擁有兩間分店的快樂小羊火鍋

全新推出「午市宵夜一人定量套餐」絕對是性價比之選！最新優惠時段適用於午市時段 (11：30 - 17：00) 及宵夜時段 (21：30 - 23：00)，一人火鍋套餐低至$68，兩人或以上同行再免費獲升級鍋底，再額外以超筍價$12追加一碟三款套餐中的肉類！蔬菜檯任食，再送酸梅湯一支！ 最適合夜鬼覓食！

另外加碼推出「午市開心價優惠」，由即日起於午市時間入座，並於 17：00 前結帳離座，全線美食均享超抵折扣，以開心價享受頂級火鍋食材！養生鍋底 、香辣濃湯鍋底、蕃茄鍋底$35 起 、多款嫩滑羊肉$35起、高級精選牛肉 $25 起、新鮮海鮮類 $29 起!

此外再推迎秋回饋客震撼價優惠，每款劃一$18可追加極品羔羊肋卷、特級一號肥牛或任食蔬菜吧！店家嚴選上等羔羊，肉質鮮嫩入口即化，以超低價享受高質羊肉；125g特級一號肥牛同樣只需$18，$18優惠更可任食近10款新鮮蔬菜！

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