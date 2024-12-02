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癌症食療｜抗癌名醫確診胰臟癌　公開2招飲食法成功消滅癌症無復發

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【斷食／168斷食／防彈咖啡／防癌飲食／胰臟癌】患癌並非絕路，可以嘗試從飲食入手改善健康。近年多人提及斷食法，亦有不同研究指出斷食的好處和壞處。台灣一位抗癌名醫曾在5年前罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，沒想到改變飲食習慣後，腫瘤切除至今從未復發，由此更悟出2招抗癌，建議健康人士效法，可達至防癌效果！

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斷食｜168斷食餓死癌細胞？

本身是內科醫生，並鑽研實驗病理學與檢驗醫學的台灣抗癌名醫曾嶔元，在當地健康節目《小麥的健康筆記》分享防癌飲食，指出癌細胞是可以靠適當的斷食法被餓死。曾嶔元早前曾分享，自己有很高風險的罹癌基因，其父親患大腸癌、母親患乳癌、多位親人罹患肺癌、胰臟癌及鼻咽癌，另外還有多名近親有糖尿病體質，因此非常擔心自己會不會有癌症。不幸的是，曾嶔元在2019年體檢被發現罹胰臟癌，胰臟發現有7厘米大小的腫瘤，後來他改變飲食習慣，成功切除腫瘤後5年無復發。他分享自己2招抗癌，並指出高脂零碳飲食能夠有效抑制癌細胞增生，等同將癌細胞「餓死」。

防癌飲食｜靠2招抗癌

曾嶔元解釋，癌細胞生長主要靠碳水化合物和荷爾蒙刺激（胰島素），故此「餓死」癌細胞的原則，就是減少攝取碳水化合物和刺激胰島素分泌，來抑制癌細胞生長，與此同時不會影響正常細胞生長，因脂肪仍能夠為一般細胞提供能量。

高脂低碳飲食法

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斷食法

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防癌飲食｜早餐喝防彈咖啡

曾嶔元亦是奉行168斷食法和「一日一餐」，而有些人未必適應縮短進食時間，有時候按捺不住食慾就會「破功」，因此增加飽腹感很重要。為了增加飽腹感和維持整天能量，他推薦早餐喝防彈咖啡，一杯防彈咖啡裡面有中鏈脂肪酸和長鏈脂肪酸，前者會在早上釋放能量，而後者會在下午釋放能量。故此，一杯防彈咖啡可以補給整天的能量消耗，減少因為少吃而導致能量不足或乏力。

防癌飲食｜僅生酮人士平日可飲油

曾嶔元補充，如果不習慣喝美式黑咖啡的話，可以加入豆漿，同樣可以達到喝防彈咖啡的功效。他亦提醒，進行斷食人士在非進食時間理應禁食，早餐喝咖啡的話未必適合混合豆漿；反而正進行生酮飲食人士，就可以在平日飢餓時增加油脂攝取。

相關文章：飲食攻略｜醫生教正確168斷食法　「吃錯時間」恐致5倍肥胖風險

膽固醇｜高油脂飲食防止癌

不少人擔心高油高脂飲食會導致膽固醇上升，誘發心臟病。曾嶔元引述研究，指出多吃動物油脂反而會減少肝臟製造膽固醇，故生酮人士不用擔心這種飲食方法會影響體內膽固醇的平衡。他續指，膽固醇形成的時間點與葡萄糖代謝的時間吻合，故此碳水化合物裡的葡萄糖才是製造體內膽固醇的真正主要原材料。

膽固醇｜素食葷食含相同膽固醇

不少人認為素食能夠減少膽固醇形成，根據德國一項研究，發現不論是素食攝取的膽固醇或是葷食的膽固醇，相比之下都是沒有差別的，故此曾嶔元表示無須擔心多攝取動物油脂會造成膽固醇偏高的問題。他提出在總熱量沒有增加的情況下，高脂飲食不會增加膽固醇；反之，就算總熱量增加，仍會為身體帶來好的膽固醇，降低三酸甘油酯。

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