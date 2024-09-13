  • 29°C
香港時間：2024913日 (五) 09:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

求肝續命｜1歲男嬰患罕見癌病急需換肝續命　舅父捨身捐1/5肝臟展無私親情

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

1歲男嬰患罕見癌病急需換肝續命，舅父捨身捐1/5肝臟。

【兒童健康/兒童癌病/橫紋肌肉瘤/捐肝】在一個充滿愛與勇氣的故事中，一位27歲的舅父為了救治患有罕見癌病「橫紋肌肉瘤」的1歲外甥，毫不猶豫地捐出自己的肝臟。這位舅父的無私行為，不僅展現了家庭之間深厚的情感，也讓人們看到了人性中最美好的一面。

最新影片︰

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

橫紋肌肉瘤｜6個月大病情初現

據內媒報道，這名男嬰在6個月大時，爸爸發現他的右腹有異常腫塊。經過醫院的詳細檢查，確診為肝臟附近有一個10厘米的腫瘤。其後，腫瘤迅速增長到14厘米，並且因為肝臟貼近腫瘤而出現病變，醫生決定進行手術，將右肝切除。

點擊圖片放大
+8
+7

橫紋肌肉瘤｜報答姐姐從小照顧

然而，手術後僅2個月，腫瘤再次復發，男嬰需要進行肝臟移植來續命。由於爸爸患有乙型肝炎，媽媽的肝臟也不合適，這時，男嬰的舅父決定挺身而出，捨身捐肝救外甥。舅父表示自己於1歲、姐姐4歲時，在年幼時經歷了父母離婚，姐姐自小便擔負起照顧他的責任。

如今，看到姐姐的孩子需要幫助，他毫不猶豫地決定捐出自己的肝臟，雖然捐肝未必能100%成功，但舅父表示他並不在乎，只希望能盡力幫助外甥，報答姐姐自小對他的照顧。早前，舅父與男嬰在上海接受了肝臟移植手術，他將1/5約200克的肝臟捐給了外甥。

目前，男嬰仍需在醫院觀察14個月，並且需要終身服用抗排斥藥和抗癌藥，稍後還需接受化療。現時男嬰仍需要留院14個月作觀察，而且要終身服食抗排斥藥、抗癌藥，並於稍後時間接受化療。

橫紋肌肉瘤｜較常見於2至6歲男童

橫紋肌肉瘤是一種比較罕見的癌病，約佔所有兒童癌病的百分之五。這種病源自肌肉細胞，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位。較常在男孩子身上發生，通常影響2至6歲的兒童。症狀不一，視乎腫瘤生長的位置而定。最常見的明顯症狀是腫脹；也有些症狀是鼻和耳出血，而女患者可能有陰道出血現象。如果腫瘤生長在膀胱一帶，可能導致排尿困難。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

照顧者｜癌症病人可以進食燕窩嗎？ 靚太必學照顧癌症病人飲食法則
17:33 2024/08/26
照顧者｜癌症病人可以進食燕窩嗎？ 靚太必學照顧癌症病人飲食法則
抗癌媽媽｜朱芯儀疑乳癌復發切12塊胸肉檢驗　崩潰想放棄憑女兒一句話振作
19:01 2024/09/05
抗癌媽媽｜朱芯儀疑乳癌復發切12塊胸肉檢驗　崩潰想放棄憑女兒一句話振作
凱特患癌︱凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療　未來數月恢復公開活動
10:56 2024/09/10
凱特患癌︱凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療　未來數月恢復公開活動

你可能感興趣

照顧者｜癌症病人可以進食燕窩嗎？ 靚太必學照顧癌症病人飲食法則
17:33 2024/08/26
照顧者｜癌症病人可以進食燕窩嗎？ 靚太必學照顧癌症病人飲食法則
抗癌媽媽｜朱芯儀疑乳癌復發切12塊胸肉檢驗　崩潰想放棄憑女兒一句話振作
19:01 2024/09/05
抗癌媽媽｜朱芯儀疑乳癌復發切12塊胸肉檢驗　崩潰想放棄憑女兒一句話振作
凱特患癌︱凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療　未來數月恢復公開活動
10:56 2024/09/10
凱特患癌︱凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療　未來數月恢復公開活動
兒童健康 癌症 化療 手術

最高瀏覽

食用安全丨知名雲吞麵店驚現大老鼠偷食麵 網民斥：食物要冚蓋都懶做
食用安全丨知名雲吞麵店驚現大老鼠偷食麵 網民斥：食物要冚蓋都懶做
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議
深圳消費︱深圳Costco開業不足1年爆「退卡潮」　顧客狠批7宗罪
深圳消費︱深圳Costco開業不足1年爆「退卡潮」　顧客狠批7宗罪
網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿
網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿
東張西望丨容羨媛移民離開TVB　借《問我》歌詞發文告別：無論歷盡幾許風波我係我
東張西望丨容羨媛移民離開TVB　借《問我》歌詞發文告別：無論歷盡幾許風波我係我