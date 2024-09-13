求肝續命｜1歲男嬰患罕見癌病急需換肝續命　舅父捨身捐1/5肝臟展無私親情

▲ 1歲男嬰患罕見癌病急需換肝續命，舅父捨身捐1/5肝臟。

【兒童健康/兒童癌病/橫紋肌肉瘤/捐肝】在一個充滿愛與勇氣的故事中，一位27歲的舅父為了救治患有罕見癌病「橫紋肌肉瘤」的1歲外甥，毫不猶豫地捐出自己的肝臟。這位舅父的無私行為，不僅展現了家庭之間深厚的情感，也讓人們看到了人性中最美好的一面。

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橫紋肌肉瘤｜6個月大病情初現

據內媒報道，這名男嬰在6個月大時，爸爸發現他的右腹有異常腫塊。經過醫院的詳細檢查，確診為肝臟附近有一個10厘米的腫瘤。其後，腫瘤迅速增長到14厘米，並且因為肝臟貼近腫瘤而出現病變，醫生決定進行手術，將右肝切除。

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橫紋肌肉瘤｜報答姐姐從小照顧

然而，手術後僅2個月，腫瘤再次復發，男嬰需要進行肝臟移植來續命。由於爸爸患有乙型肝炎，媽媽的肝臟也不合適，這時，男嬰的舅父決定挺身而出，捨身捐肝救外甥。舅父表示自己於1歲、姐姐4歲時，在年幼時經歷了父母離婚，姐姐自小便擔負起照顧他的責任。

如今，看到姐姐的孩子需要幫助，他毫不猶豫地決定捐出自己的肝臟，雖然捐肝未必能100%成功，但舅父表示他並不在乎，只希望能盡力幫助外甥，報答姐姐自小對他的照顧。早前，舅父與男嬰在上海接受了肝臟移植手術，他將1/5約200克的肝臟捐給了外甥。

目前，男嬰仍需在醫院觀察14個月，並且需要終身服用抗排斥藥和抗癌藥，稍後還需接受化療。現時男嬰仍需要留院14個月作觀察，而且要終身服食抗排斥藥、抗癌藥，並於稍後時間接受化療。

橫紋肌肉瘤｜較常見於2至6歲男童

橫紋肌肉瘤是一種比較罕見的癌病，約佔所有兒童癌病的百分之五。這種病源自肌肉細胞，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位。較常在男孩子身上發生，通常影響2至6歲的兒童。症狀不一，視乎腫瘤生長的位置而定。最常見的明顯症狀是腫脹；也有些症狀是鼻和耳出血，而女患者可能有陰道出血現象。如果腫瘤生長在膀胱一帶，可能導致排尿困難。

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