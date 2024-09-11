  • 30°C
香港時間：2024911日 (三) 20:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法證先鋒VI劇透丨第23集劇情預告　冼陽伏屍家中佩清成疑兇

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第22集劇集講到佩清決定跟冼陽斷絕來往，後來在停車場遭黑衣人襲擊受傷。

法證先鋒VI丨第23集 （12/9）

佩清遇襲後出現異常狀況，工作亦受影響。

冼陽往找佩清，遭佩清拒愛，二人發生糾纏受傷，冼陽終讓佩清離去。翌日，冼陽被發現伏屍家中，佩清竟成為疑兇，她記不起案發時去過哪裡，面對各種不利證據。

星柏要幫佩清洗脫嫌疑，與隊員不眠不休化驗現場蒐集回來的證物，找到不尋常的物質！

冼陽的前妻安依霖不知所蹤，浩然、星柏等往她經營的串燒店調查，有驚人發現。

浩然等在依霖的手機內找到一段影片，怎料內容卻對佩清不利。

專題影片
郭珮文細談入行一年感受 最怕冇工開

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因
21:35 2024/09/02
法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因
法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
今日 18:38
法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人

你可能感興趣

法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因
21:35 2024/09/02
法證先鋒VI丨郭珮文Set定期限冇成績隨時轉行　Juliana自爆單身冇追求者原因
法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
今日 18:38
法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人
法證先鋒 電視劇 TVB

最高瀏覽

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）