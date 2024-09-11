法證先鋒VI劇透丨第23集劇情預告　冼陽伏屍家中佩清成疑兇

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第22集劇集講到佩清決定跟冼陽斷絕來往，後來在停車場遭黑衣人襲擊受傷。

法證先鋒VI丨第23集 （12/9）

佩清遇襲後出現異常狀況，工作亦受影響。

冼陽往找佩清，遭佩清拒愛，二人發生糾纏受傷，冼陽終讓佩清離去。翌日，冼陽被發現伏屍家中，佩清竟成為疑兇，她記不起案發時去過哪裡，面對各種不利證據。

星柏要幫佩清洗脫嫌疑，與隊員不眠不休化驗現場蒐集回來的證物，找到不尋常的物質！

冼陽的前妻安依霖不知所蹤，浩然、星柏等往她經營的串燒店調查，有驚人發現。

浩然等在依霖的手機內找到一段影片，怎料內容卻對佩清不利。

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