月餅回收2024｜全港8大月餅回收機構一覽　食德好/長春社/順豐香港【附地址時間】

▲ 全港8大月餅回收機構。

【月餅回收2024/月餅/中秋節/環保/食德好/長春社/樂餉社/惜食堂/順豐香港】中秋佳節，一家人當然會相聚一起食月餅, 但吃不完的月餅可以如何處置？香港有多間月餅回收的機構，大家有剩餘的月餅、月餅券也可以送到月餅回收點，轉贈至基層家庭，與他們共渡佳節。TOPick為大家整合了8間月餅回收機構，回收點偏佈港九新界，即睇詳情！

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月餅回收2024｜1.食德好

食德好每年都會從不同的企業、民眾回收月餅，並轉贈予有需要的家庭。今年食德好也不例外，舉辦「食德有營過中秋2024」，由即日起至9月15日，食德好在各區設立94個回收點，大家可以將月餅放到回收站，捐贈月餅至基層家庭，不過要注意食德好不會回收以下3類月餅：

1. 需要冷藏嘅月餅，包括冰皮月餅、雪糕月餅等

2. 獨立包裝袋破損嘅月餅

3. 過期月餅

食德好

回收日期：即日起至9月15日

回收點【按此】

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月餅回收2024｜2.樂餉社

樂餉社今年繼續舉行「月餅捐贈 樂餉中秋 2024」，在全港設立多個月餅收集點，大家可於9月13日前將吃剩的月餅捐出，讓有需要的人士也可以共享中秋幸福時光 ，大家要注意樂餉社只接受以下月餅捐贈：

1.適合室溫儲存及耐放

2.有包裝及未開封

3.有寫明過期日子及生產商

樂餉社

回收日期：即日起至13日

回收點【按此】

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月餅回收2024｜3.長春社

由即日起至9月30日，大家可以將傳統月餅、多餘的冰皮或者雪糕月餅（還包括節日水果或禮盒），以及未過期的換領券交給長春社回收，讓基層人士也可以在節日時品嚐月餅，捐贈前大家請先致電5541 1701確認。

長春社

回收日期：即日起至9月30日

地址：荃灣梨木樹邨2座11號舖

時間：逢星期一至六，1400-1800（公眾假期除外）

電話 / WhatsApp：5541 1701

▲ 由即日起至9月30日，大家可以將月餅、多餘的冰皮或者雪糕月餅（還包括節日水果或禮盒），以及未過期的換領券交給長春社回收。（相關機構圖片）

月餅回收2024｜4.同你派

同你派是民間自發機構，每年也會舉辦月餅轉贈活動，今年也一樣進行「同你派2024年月餅轉贈活動」，大家可於9月13日前，大家可以將月餅、乾糧、麵食、餅乾等存放至各區的轉贈點，要注意機構不接受罐頭食品，及冷藏食品，如雪藏月餅。

同你派

回收日期：9月13日前

回收點【按此】

▲ 同你派是民間自發機構，每年也會舉辦月餅轉贈活動，今年也一樣進行「同你派2024年月餅轉贈活動」。（同你派@Facebook）

月餅回收2024｜5.北河同行

今年北河同行將繼續收集月餅換領卷及實體月餅，以再分配形式贈送給基層家庭、社福機構、獨居長者及有需要人士。 由即日起至9月16日，大家可將實體月餅交給北河同行回收。

北河同行

回收日期：即日起至9月16日

回收點：九龍深水埗大南街278號地下

*可以郵寄方式或親臨交收*

月餅回收2024｜6.惜食堂

大家可以將未開封的月餅（單個裝/禮盒裝）及其他乾貨食物，送到惜食堂的食物回收點，機構會將月餅轉贈給有需要人士。

惜食堂月餅回收

回收日期：即日起至官方另行通知

回收點【按此】

▲ 大家可以將未開封的月餅（單個裝/禮盒裝）及其他乾貨食物，送到惜食堂的食物回收點。（相關機構圖片）

月餅回收2024｜7.順豐香港「月餅捐贈及回收計劃」

順豐香港與惜食堂推出「月餅捐贈及回收計劃」，由即日起至9月24日，順豐將於10個指定順豐站回收月餅，並分批送往惜食堂，以減少食物浪費，並向有需要的人士傳遞關懷，要留意捐贈的月餅必需符合以下條件：

1.未開封及獨立包裝

2.有效食用期達4星期

3.由香港政府認可公司製造

4.無需冷藏

5.月餅盒不予回收

順豐香港「月餅捐贈及回收計劃」

回收日期：即日起至9月24日

回收點【按此】

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月餅回收2024｜8.民社「糧友行動」

民社服務中心「糧友行動」今年繼續舉行「為食總動員」食物收集活動，於參與活動的學校、機構、公區、屋苑設置食物捐贈箱，收集由公眾捐贈的食物，包括月餅、乾糧、食油等，並派發予區內有需要的長者及低收入家庭。

民社糧友「為食總動員」

民社糧友回收詳情【按此】

▲ 民社糧友行動今年繼續舉行「為食總動員」食物收集活動，收集由公眾捐贈的食物，包括月餅、乾糧等。（官方圖片）

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