虛假文件｜入境處退休高級助理員涉以虛假文件隱瞞欠債　9度預支薪金共26萬元遭起訴

▲ 一名入境處退休高級助理員涉以虛假文件隱瞞欠債，9度預支薪金共26萬元遭起訴。（資料圖片）

一名退休高級入境事務助理員涉嫌於在職期間隱瞞欠下財務機構借貸，12年內先後9次使用載有虛假陳述的申請表格，成功申請預支26萬薪金，今日（11日）遭廉政公署落案起訴，控告他涉嫌違反《防止賄賂條例》。

52歲被告陳永高被控9項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。他獲廉署准予保釋，將於周五（13日）在東區裁判法院答辯。

被告於1994年2月入職入境處，後晉升為高級入境事務助理員，於去年8月退休。被告在職期間可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，但須申報其財務負債，他涉嫌於2008年10月至2020年1月期間，先後9次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，訛稱表格內資料真確完整及沒有欠下任何財務機構的債項。

廉署調查發現，被告提出9次預支薪金申請時，正拖欠多間財務機構的債項，每次申請時均欠債約22萬元至52萬元不等，惟被告從沒有向入境處申報該等債項。被告獲批准其中8次預支薪金申請，涉及款項共逾26萬元，每次預支金額由約2.8萬元至逾4萬元不等。如入境處知悉被告的申請表格載有虛假資料，便不會向庫務署推薦其申請。廉署指，入境處及庫務署在廉署調查案件期間提供全面協助。

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