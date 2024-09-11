兩性關係︱ 夫婦鬧婚變丈夫突暖心提飲水 妻子裝CCTV揭心寒真相

枕邊人提醒飲水，背後有陰謀？美國一對夫妻結婚11年，發生婚變分居，妻子意外懷第三胎，丈夫得知後態度突變，經常提醒她要多飲水。妻子初時未有懷疑，但身體之後開始不適，心存懷疑下安裝CCTV，竟揭心寒真相。

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綜合外媒報道，美國德州的Catherine與39歲丈夫Mason 結婚11年，兩人育有兩名孩子，惟2022年丈夫疑似有外遇，令夫妻感情亮起紅燈後分居，期間Catherine懷上第三胎。當她將消息告知丈夫後，對方初時反應消極，更坦言懷孕會「破壞」他的計劃，令兩人關係漸趨惡化。

但丈夫之後態度劇變，開始不段噓寒問暖、關心Catherine身體狀況，又不停要她吃餅乾及喝水，每次等到她喝完水後才會離開。

飲水後嚴重不適送院 裝CCTV揭恐怖真相

Catherine事後憶述指，當時她發現Mason遞給她的水非常渾濁，但對方解釋指這是水喉或水杯骯髒，故她不虞有詐喝下。惟當日喝水約30分鐘後，Catherine便出現痙攣及腹瀉等不適，陰道亦突然大量出血，幸而經緊急送醫後保住胎兒。

之後她開始對丈夫起疑心，故在家中安裝CCTV，，赫然發現丈夫竟先後6次在其水中下墮胎藥，終揭發丈夫的可怕陰謀。

女兒出生患發育遲緩 妻子斥不滿丈夫判決

Catherine事後報警，丈夫承認被控傷害兒童及孕婦罪行，被判監180天和緩刑10年，同時禁止與Catherine及現年1歲的女兒接觸。Catherine怒指女兒因丈夫的惡行導致出生後發育遲緩，如今每周需要接受8次治療，坦言對判決極為不滿：「我不認為180天監禁，對於7度試圖殺死你孩子的人來說是公正的！」

專家教夫妻相處：每日30分鐘好好傾計

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