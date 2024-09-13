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創科發展｜陳茂波：已吸引逾百家創科企業落戶或擴展業務　投資超過500億元

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳茂波在香港初創投資和發展高峰論壇致辭。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波表示，自從2022年底成立引進重點企業辦公室以來，吸引了超過100家創科企業落戶或擴展業務，投資超過500億元、創造超過15 000個就業職位。

陳茂波今日出席香港投資管理有限公司舉行的「香港初創投資和發展」高峰論壇時表示，現在迎來了人工智能發展普及的時代，技術不斷更新的時代，將帶來兩方面的深遠影響。一是成本下降、效益提升、創造價值、更新體驗；二則與資本市場有關，隨着市場預計美國將會下調利率，更多的流動性將被釋放，投資者都會積極尋找提升回報的投資方向。

香港初創投資和發展高峰論壇。（政府新聞處圖片）

未來通過投資牽引 加速推動創科生態圈

陳茂波續指，須推動更緊密的「投」、「產」、「學」、「研」合作和協同發展。他說，科技在不同發展階段的資金，需要從資本市場更細緻的分工來支撑。香港過去的投入和政策支持，已讓創科生態圈構建的成績漸現。未來是希望通過投資牽引，加速推動整個創科研發、創業、創新生態圈的蓬勃，讓其中的內生力、爆發力、創新力和發展動力有更大的養分。

他又強調，上述的各環節最需要的是人才，認為香港在人才培養和吸引方面已經取得了顯著成效，但還需要繼續努力。陳說：

我們需要培養更多具備創新精神、實踐能力、創業勇氣和國際視野的人才，為香港的創科生態圈注入源源不斷的活力。

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