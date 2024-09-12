食用安全丨知名雲吞麵店驚現大老鼠偷食麵 網民斥：食物要冚蓋都懶做

【雲吞麵店/麵店/荃灣/老鼠/開放式廚房】香港一間知名老牌麵店驚爆食安危機！有男網民近日拍攝到疑位於荃灣的分店於打烊後，驚見一隻肥美老鼠於店舖開放式廚房內「獨食」，引起網民熱議。

最新影片:

根據網上流傳的影片可見，網民拍攝時間正值是晚上，已打烊的麵店內當時一片漆黑，不過由於其廚房是開放式設計，因此外界可以通過透明玻璃看見到裡面狀況，只見一隻老鼠出沒於麵店的食材上，享用著眼前的美食。

疑似上載了該影片的男網民更留言稱有關情況已非第一次發生:

幾次收工經過都見到，忍唔住要話比大家聽，唔想大家再食老鼠口水尾。

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事件曝光後，瞬即於網上引起熱議，有網民力斥店舖收費不菲卻衛生欠佳「唔怪之得賣咁貴」、「賣咁貴，衞生搞唔好」、「食物要冚蓋都懶做」，有人則笑言「老鼠真識食」。

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