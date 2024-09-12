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東張西望丨容羨媛移民離開TVB　借《問我》歌詞發文告別：無論歷盡幾許風波我係我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《東張西望》主持容羨媛離開TVB移民。

《東張西望》主持容羨媛在8月初已離開TVB，早在7月時，《東張西望》慰勞宴上，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉已在受訪時爆了容羨媛離開TVB，他當時更向身邊容羨媛說：「我知道你下個禮拜就會離開我哋，希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟，我哋大家畀個祝福佢。」

而容羨媛在昨日於個人社交平台發文，正式宣布離開TVB，她上載在IG發布一條由自己昔日採訪時與一眾明星合照所輯成的影片，並配上《問我》為背景音樂，當中包括有梁朝偉、杜琪峰、張學友、陳奕迅、郭富城、佘詩曼、鄭秀文、容祖兒、馬國明、吳君如、張天賦、郭晉安、任賢齊等。

東張西望丨容羨媛患婦科病後再歷老爺離世　發悼念文：人生無常及時行樂

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東張西望丨藝人紛紛送祝福

同時，她借用《問我》歌詞寫道：「喺TVB工作16年，問我歡呼聲有幾多? 問我悲哭聲有幾多? 我如何能夠一一去數清楚；願我一生去到終結，無論歷盡幾許風波，我仍然能夠講一聲———我係我！」。

TVB一眾藝人例如黎芷珊、何沛珈、梁敏巧、賴慰玲、蔡國威等，以及網民紛紛按讚送祝福。

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東張西望丨當港台DJ入行

現年40歲容羨媛在香港理工大學獲得建築經濟及管理學（榮譽）理學士學位，之後入讀香港浸會大學，獲得傳理系碩士學位。她在2004年加入香港電台，任職第二台及青年網上電台TeenPower的WebJ及ProjectCoordinator主持。

在2008年8月離開香港電台，同時加入TVB，於無綫娛樂新聞台任節目主持，2012年加入《東張西望》。她與圈外人Ben在2012年結婚，二人育有一子一女。

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