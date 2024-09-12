深圳消費︱深圳Costco開業不足1年爆「退卡潮」　顧客狠批7宗罪

▲ 深圳Costco開業不足1年爆「退卡潮」。

【深圳Costco/Costco/深圳/北上消費/深圳消費/開市客】今年1月開業的美國會員制倉儲式連鎖超市Costco（開市客）深圳旗艦店，開業時打蛇餅大排長龍，但想不到不夠一年，想Cut卡都要大排長龍！近日深圳Costco爆發集體「退卡潮」，社交平台上也充斥大量顧客的投訴，綜合網民意見，他們狠批Costco 7宗罪，更直指山姆很多配套都比Costco更好，兩者根本冇得比！

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近日，有網民在小紅書上以「開市客全是退卡的」為題發文，指現在深圳Costco出現集體「退卡潮」。樓主表示，「退卡的人已經都要排到大門口了」。從樓主發佈的照片中可見，辦理退卡的櫃檯前有大量會員大排長龍，甚至排到出口外。

有網民大呻Costco開卡只需在網上辦理，但是退卡卻需要去店內人工櫃台，而且退的還是現金，讓網民批「辦卡容易退卡難」。也有網民分析「退卡潮」出現的原因，列出７宗罪狠批Costco。

回顧深圳Costco開業時實況逼爆逾千人:

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深圳Costco︱1.地點偏遠

Costco位於深圳的龍華區，遠離市區，如搭地鐵4或6號線到紅山站，但仍然要步行15分鐘。

深圳Costco︱2.商品差異化程度不足

有網民指Costco的商品經常差不多，而且甚少換款，逛多兩逛已沒有購買意欲。

深圳Costco︱3.食物品質不佳

有顧客網上投訴指，買到臭肉，亦有顧客指出用了279元人民幣買了一盒車厘子10個有4個爛掉，買沙律發現有蟲，海鮮被發現差不多到期，不新鮮。

▲ 有小紅書網民拍得客人在店外排長龍退卡。(小紅書照片)

深圳Costco︱4.退貨要帶返門店

顧客坦言非常不便，退貨要帶返門店，而且Costco地點偏遠。

深圳Costco︱5.服務不好

有網民指出試吃就跟慢動作一樣，阿姨的表情像欠了她的錢，試吃了不買，被促銷員翻白眼。「有次試飲料，阿姨說，怎麼不給我休息休息，你們排隊我還要倒給你們」。

深圳Costco︱6.沒有自助結帳

人工結帳經常大排長龍

深圳Costco︱7.配送服務不佳

推出的配送服務僅限8公里，起送價人民幣299元，配送價收20元人民幣，而山姆99元人民幣已經包郵。

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深圳Costco︱網民留言：Costco不如山姆

「退卡潮」引起網民熱議，不少網友將Costco與另一連鎖超市山姆會員商店比較，「真的是，還停車收費，品類超少，價格不便宜，線上不配送，我想說你的競爭力在哪？山姆和盒馬不香嗎？憑什麼消費你Costco啊？」、「8月開市客到期，換山姆」、「選品真的和山姆沒法比，在開市客買過好幾種零食，都是那種無法理解吃了不會再買的味道，山姆的零食就好吃很多」、「和山姆沒法比，估計撐不了幾年」。