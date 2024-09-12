MIRROR成員︱呂爵安凌晨「上水」發言感謝爵屎　Edan：很抱歉令你們難過

▲ 呂爵安（Edan）向爵屎說：「我很抱歉令你們難過。」

MIRROR成員呂爵安（Edan）跟大馬女神林明禎近日爆出戀情，Edan早前現身承認跟女神「了解中」，這段「明登戀」成為網民熱話，有「爵屎」發文表不滿，批「女神」只是賣弄身材騷胸的女星。

在9月10日下午，Edan在Threads發文表明對明禎有意：「明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間」，身為當紅藝人的他完全無懼脫粉潮！

事件在爵屎間愈演愈烈，Edan於今日（9月12日）凌晨，於Telegram群組「上水」發言，未知能否成功安撫部份有不滿情緒的爵屎呢？

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呂爵安：很抱歉令你們難過

即將投入劇組拍攝的Edan，於TG群組「上水」，向爵屎們說心底話，他寫道：「這兩天看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心很感動，謝謝你們。」

他續指：「同時我也看到有些粉絲感到難受，甚麼原因都好，我很抱歉令你們難過。我只想說，我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會，認真努力工作、力求進步的Edan。無論如何，我希望大家一切安好。」

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林明禎將出席時裝騷

事件的女主角林明禎將在今晚（12日）出席於中環舉行的品牌秋冬時裝騷，也是他與Edan傳緋聞後首度現身，勢必成化傳媒採訪焦點！

早前，Edan受訪時就提傳媒對明禎要「手下留情」，並表示如果有甚麼問題找他便可。

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