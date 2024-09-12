六合彩｜中秋金多寶頭獎$8,000萬下周二攪珠　即睇幸運攻略

▲ （資料圖片）

【六合彩／攪珠結果／攻略／派彩／結果／頭獎】8,000萬元中秋金多寶今晚開售，六合彩中秋金多寶攪珠將於下周二（9月17日）舉行，該期攪珠將有5,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

中秋金多寶「幸運號碼」

中秋金多寶至今舉行了38次，當中，「7」號及「15」號分別攪出過10次，次數最多，其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。

過去38次中秋金多寶「幸運號碼」 （包括特別號碼） 攪出次數 7、15 10次 12、40 9次

多位幸運兒於金多寶攪珠以複式獎券中獎

今年5個金多寶中， 有4位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：

攪珠日期 金多寶 頭獎彩票購票方式 30/ 07/ 2024 暑期金多寶 9個號碼複式運財獎券（半注） 5膽拖4腳自選獎券（半注） 09/ 06/ 2024 端午金多寶 無人中 30/ 03/ 2024 復活節金多寶 9個號碼複式運財獎券（半注） 14/ 02/ 2024 新春金多寶 12個號碼複式運財獎券（1注） 8個號碼複式運財獎券（半注） 03/ 01/ 2024 新年金多寶 無人中

馬會教路，如投注人如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

8,000萬元中秋金多寶今晚開售

中秋金多寶獎券將於今晚（9月12日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（9月17日）晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】