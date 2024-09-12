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六合彩｜中秋金多寶$8,000萬下周二攪珠　升斗市民人人恨中

社會

發布時間： 8 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

【六合彩／攪珠結果／攻略／派彩／結果／頭獎】8,000萬元中秋金多寶今晚開售，六合彩中秋金多寶攪珠將於下周二（9月17日）舉行，該期攪珠將有5,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

中秋金多寶「幸運號碼」

中秋金多寶至今舉行了38次，當中，「7」號及「15」號分別攪出過10次，次數最多，其次是「12」號及「40」號，分別被攪出9次。

過去38次中秋金多寶「幸運號碼」

（包括特別號碼）

攪出次數
7、1510次
12、409次

多位幸運兒於金多寶攪珠以複式獎券中獎

今年5個金多寶中， 有4位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：

攪珠日期金多寶頭獎彩票購票方式
30/ 07/ 2024暑期金多寶

9個號碼複式運財獎券（半注）

5膽拖4腳自選獎券（半注）

09/ 06/ 2024端午金多寶無人中
30/ 03/ 2024復活節金多寶9個號碼複式運財獎券（半注）
14/ 02/ 2024新春金多寶

12個號碼複式運財獎券（1注）

8個號碼複式運財獎券（半注）

03/ 01/ 2024新年金多寶無人中

馬會教路，如投注人如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。

8,000萬元中秋金多寶今晚開售

中秋金多寶獎券將於今晚（9月12日）攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（9月17日）晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。

星斗市民人人恨中

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陳先生經記者提醒下，才知道下星期二是金多寶的開獎日期，他多數都會與同事合資博取巨額獎金，而自己則會用70蚊複式購買，因為這是他的習慣，若然自己中了八千萬的獎金，應該要用一段時間才知道怎運用，不過首要一定是去旅行輕鬆吓先。

劉先生下期金多寶會用100元博彩，他自己最多試過中獎4個字，希望下期會更好運啦，普遍香港人如中巨額獎金，相信都係目標置業的，如果自己中頭獎， 除了買樓亦會捐一部分做善事。

周先生表示每次金多寶都會投注，下星期八千萬的金多寶打算用數十元博彩，自己近排很少中獎，希望下星期可以有好運降臨，現在生活艱難，有時甚至開工不足，若然中到獎，首先會去旅行，跟住用獎金來改善生活質素。

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馬會 六合彩

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