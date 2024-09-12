MIRROR小組歌丨姜濤盧瀚霆呂爵安李駿傑組妹豬組　推出可愛系情歌《Strawberry Love》

▲ MIRROR推出小組歌，由姜濤、盧瀚霆、呂爵安及李駿傑合唱的高糖份甜蜜情歌《Strawberry Love》打頭陣。

【MIRROR / MIRROR小組歌 / 姜濤 / 盧瀚霆 / 呂爵安 /李駿傑】MIRROR將以3個小組推出歌曲，每個月為粉絲們帶來不一樣的團隊作品，率先推出的就有盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及姜濤合唱的高糖份甜蜜情歌《Strawberry Love》，四子更特別遠赴泰國取景拍攝MV，為歌曲展現完全不一樣的可愛風格。



《Strawberry Love》由Serrini填詞，是一首甜蜜情歌，全首歌都濃罩著甜蜜氛圍，是MIRROR或每位成員鮮有會演繹的歌曲作品，Edan都表示：「今次推出比較可愛啲嘅作品，以往自己或MIRROR作品都係比較chok同型少少，未試過呢種咁可愛小男生感覺，應該對大家嚟講都有種新鮮感。」姜濤亦道：「呢首歌比較甜絲絲，好青春好fresh感覺，有別於過去MIRROR嘅歌曲。」

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▲ 姜濤、盧瀚霆、呂爵安、李駿傑合唱《Strawberry Love》。

MIRROR小組歌丨展現可愛一面

首度跟Serrini合作，Anson Lo也沒想過歌詞會令他不曉得如何演唱才好，說：「第一次同Serrini合作，收到份詞有一種好直接嘅歌詞，有一句：I wanna taste your love，唱嘅時候都有啲怕醜。」

平時唱開暗黑風格的Jeremy，在錄音時也要調適自己的心態，才能投入去唱，他笑言：「我要迫自己唱得再開心少少，因為自己solo歌唱慣咗dark啲嘅嘢，我第一次錄時，唱到真係好似哭喪，好似唔係幾好，所以轉一轉個tone，要自己笑住唱，催眠自己要好開心咁去唱呢首歌，希望俾到大家甜嘅感覺。」



今次以四人小組出歌，除可讓大家有機會聽到、看到Anson Lo、Jeremy、Edan及姜濤的可愛一面外，其實更大原因是想藉著小組，讓各人可以展現自己的長處，姜濤道：「推出小組，人數少咗，變成發揮自己嘅長處嘅空間會更多，大家可以更加睇到我哋每個人身上嘅閃光點。」

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MIRROR小組歌丨戲稱妹豬組

這次《Strawberry Love》令大家回想起過去的合作，Jeremy回憶道：「我哋4個對上一次合作已經係好多年前，嗰陣時有幻想過，如果我哋4個一齊出歌會係點呢？隔咗咁多年，終於推出《Strawberry Love》。」

Edan亦十分認同，稱：「我哋喜好都幾相近，大家都受K-pop嘅影響，好耐之前已經想做一啲跳唱項目，今次終於名正言順可以official做一次，對我哋嚟講都係好大嘅意義，係好難得嘅一次合作。」Anson Lo更說：「呢次合作，令我哋有返排《全民造星》啲item時候嘅感覺。」



在公布這次組合之時，四人曾被命名為妹豬組，Edan搞笑道：「我有個妹，Jeremy係巨豬，所以係妹豬組。」

Jeremy側認真地回想起這個組合的由來，說：「呢個名係因為開live時有fans問呢個組合會做啲咩？會唔會跳妹豬舞，跟住發現我哋真係有cute少少嘅動作，所以嗰陣有同大家講話我哋會有妹豬舞。呢個組名好直接話俾大家聽，我哋啲舞步都幾妹豬，MIRROR都好少做有啲肉麻嘅嘢，但都Ok嘅。其實好多年前嘅合作，我哋有諗過用我哋英文名第一個字，起咗個小組名字叫JAKE。」

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MIRROR小組歌丨泰國版杉菜參演

MV方面，今次特別遠赴泰國拍攝，並邀請了於泰國版《流星花園》中飾演杉菜的Prim Chanikarn擔任女主角。四子都大讚Prim外貌精緻，出發拍攝前都有留意對方的social media，知道對方在泰國人氣極高。

Edan說：「佢真係好犀利，有好多粉絲，所以都驚訝可以同佢合作到，所以好開心，但我哋四個都幾怕醜，全日拍攝都唔係好夠膽同佢講嘢，去到臨收工我先鼓起勇氣同佢講咗兩句說話。」Anson Lo亦大讚Prim道：「今次好榮幸可以同佢合作，佢喺現場真係好專業，一埋位就好快做到導演要求嘅表情同走位。」

▲ 《Strawberry Love》MV邀泰國版《流星花園》杉菜Prim Chanikarn任女主角。

MIRROR小組歌丨難忘放煙花玩仙女棒



說起泰國拍攝MV點滴，姜濤表示要在極高溫天氣下拍攝，實在高難度，他說：「泰國好熱，咁嘅天氣要保持高糖份係有難度，因為喺好炎熱嘅天氣下，想笑都難，但喺鏡頭前面好專業地笑。」

談到搞笑事情，姜濤笑說：「我哋喺沙灘拍攝嘅時候，我件恤衫有好多人以為個圖案係design，其實係我啲汗，啲汗染到件衫由淺藍色變咗深藍色，大家睇MV時可以留意下我啲汗。」Edan亦難忘放煙花玩仙女棒的過程，另外還有扮揸車的部份，但因為仍是P牌，這次未能過足手癮。

▲ 姜濤、盧瀚霆、呂爵安、李駿傑合唱《Strawberry Love》。

MIRROR小組歌丨預告演出陸續有來



這次《Strawberry Love》的派糖福利，相信令粉絲會都接受到那份甜到漏的感覺，被問到今次是期間限定，還是陸續有來，Anson Lo透露：「我哋呢個組合嚟緊都會陸續有唔同嘅表演，大家要留意下喇。」

那麼之後還是專責派糖嗎？姜濤笑言：「驚大家糖尿病，甜嘅嘢，得閒食下好喇！希望我哋嘅出現，可以令大家苦悶嘅生活有一點甜啦！」

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