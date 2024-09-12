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金茶王離世丨72歲金茶王錢寶信因病離世 入行半世紀奉獻一生推廣「港式奶茶」文化

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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【錢寶信/國際金茶王/茶王/港式奶茶/港式奶茶文化】香港金茶王錢寶信因病離世享年72歲。錢寶信入行半世紀，奉獻一生推廣「港式奶茶」文化，過去曾多次於「沖奶茶」國際賽事奪冠，成功為港爭光，消息一出，不少同行深表哀悼。

最新影片:

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香港咖啡紅茶協會主席黃家和悼念，稱錢寶信師傅（人稱寶叔）因病於今年9月5日離世，享年72歲。協會深表惋惜。讚揚錢師傅為「港式奶茶」文化推廣，不遺餘力，作出極大貢獻，曾多次為「香港咖啡紅茶協會」到各地示範表演，並為協會導師，將「港式奶茶」技藝傳揚，他用心栽培後輩，桃李天下。他多年的努力，得到各界的認同及尊重。

據了解，錢寶信十多歲已開始在茶檔冰室當學徒，而且「沖奶茶」十分能手。他曾於2015 年 「國際金茶王（港式奶茶）大賽-香港區」及「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」獲得冠軍；並於2017 再奪「國際金茶王（港式奶茶）大賽-香港區」冠軍、並同年在「國際金茶王（港式奶茶）大賽總決賽」獲得優異獎殊榮。

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