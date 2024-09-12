梅毒｜東京梅毒感染破2400宗　醫生解構傳染風險分享3個法寶防感染　

【東京／梅毒／性病／性行為／病毒感染／梅毒症狀／梅毒治療／梅毒傳播途徑／梅毒預防方法／日本】如果有計劃在日本體驗夜生活，記得小心安全！日本東京都傳染病資訊中心最新統計資料顯示，2024年日本東京都梅毒感染人數累計達2460宗確診個案，創歷史新高。有台灣醫生指出，一般梅毒感染分為兩期，提醒大家如發現有相似期數症狀，請盡快就醫接受治療。

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性病｜東京梅毒感染人數破2400宗

日本東京都傳染病資訊中心早前發布最新統計數據，指出截至9月1日，東京都於2024年已累計有2460宗梅毒感染確診個案，男女比例為7比3，男性感染族群為20至50歲，女性感染族群為20至30歲。據悉，2023年東京都總計有3701人感染梅毒，中心擔心以現時速度計算，恐怕2024年全年感染人數會超越往年。

性病｜梅毒感染分兩期

台灣皮膚科醫生吳明穎近日在社交平台「Threads」上發文指出，梅毒感染主要分為兩期：

第一期： 常見表現為無疼痛感的潰瘍，會持續約2至6周，但由於沒有明顯症狀，故容易被忽略；

常見表現為無疼痛感的潰瘍，會持續約2至6周，但由於沒有明顯症狀，故容易被忽略； 第二期：感染表現較多樣，常見有四肢現特殊紅疹，另有部分人會以掉髮方式呈現。

吳明穎表示，一般有經驗的皮膚科醫生能直接鑑別第二期感染，並提醒大家指，梅毒感染的早期治療反應一般較良好，故如有懷疑就請盡快尋求醫療協助。

帖文發布後引起熱烈討論，有網民就問吳明穎：

請問泡澡堂感染機率高嗎？ 其實一般正常的旅客，是比較害怕公共廁所。請問醫師，酒精或是抗菌噴霧先消毒過廁所有用嗎？

吳明穎解答，梅毒主要是經體液（包括血液、精液、陰道分泌物等）傳染的疾病，在一般場所如沒有傷口，感染機會就非常低；吳明穎建議大家，可以用「70%酒精、消毒水、清潔液」進行消毒，三者都能有效殺菌，從而達到預防感染的目的。

同場加映：

梅毒｜東京梅毒爆發感染患者破2400宗 「史上最快」速度飆漲部分人無症狀

性病｜梅毒可經母胎傳染

根據衞生防護中心表示，梅毒是由「梅毒螺旋體」所引起的傳染病。潛伏期由9至90日不等。主要經3種途徑傳染，即性接觸、母胎傳染（即在母親懷孕時經母體傳給胎兒)，以及其他非性接觸的途徑，例如共用針筒。現時大部份梅毒病患者是通過性接觸感染。梅毒可以由孕婦傳給胎兒， 引致胎死腹中、胎兒先天性梅毒及其各種後遺症， 如失明、失聰等。

就個別性病而言；梅毒方面，現時每一個懷孕的婦女，在衞生署或醫管局轄下進行的產前檢查中，都會包括梅毒的血液測試。若能及早發現有梅毒潛伏感染， 又能夠及早醫治，則可以防止梅毒傳染給下一代，而無需進行人工流產。

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中心提醒，梅毒是一種會影響全身的嚴重疾病，因此患者必須接受徹底治療。如果懷疑自己染有梅毒，必須及早就醫。想減低染上梅毒風險，採取安全性行為是最佳方法：

與一名沒有受感染的伴侶保持專一的性關係

正確使用安全套；不過，如梅毒損口出現在身體其他部分，安全套也不能提供絕對的保障

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