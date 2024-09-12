  • 32°C
香港時間：2024912日 (四) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一家5口4個智障，唯一正常細女賣樓套現失蹤，遺智障母姊餓到落街求助。

【東張西望／智力障礙／傷殘人士／照顧者／照顧服務／大角咀】《東張西望》在周二（10日）報道一個隱蔽家庭的心酸故事。一位智障媽媽劉女士生下4個女兒，其中3個同樣患有智障，而唯一智力正常的細女自小被送往寄養家庭。不過，細女一直與家人關係疏遠，最近更在接管劉家財產後失蹤，導致劉媽媽和3個女兒缺錢斷糧，生活陷入困境。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

東張西望｜一家5口4個智障

據《東張西望》報道，劉女士和3個女兒早年一直住在西貢村屋，由丈夫照顧。不過，丈夫在2008年離世，村屋的丁權賣給地產商重建，因此母女4人在4年前被地產商安置在大角咀一棟舊樓裡居住。

而劉女士的妹妹三姨多年來一直照顧姐姐及其3個女兒，三姨表示，四母女都是智障人士，3個女兒需要在庇護工場工作。唯一智力正常的細女5歲起就被送往寄養家庭，與家人的關係日漸疏離，成年後亦選擇與家庭保持距離，很少回家。

於是，三姨一直擔當著四母女的委托人和照顧者，定期替她們買食物和上門探望她們。不過在7年前，三姨的健康狀況轉差，無法繼續照顧。因為欠缺照顧，劉女士家中環境惡劣，滿地垃圾、水果皮，牆壁櫃桶發霉，枱面上還擺滿食物殘渣，先前家中更有蝨患。

東張西望｜四母女缺錢斷糧餓到落街求助

最終社會福利署找到小女兒，由於小女兒是劉女士和3個姐姐唯一的直屬親人，三姨現時無法再擔任委托人，她只能補上這個位置。直至2023年，庇護工場打電話告知三姨，因為小女兒消失，3個女兒沒錢上班，也沒飯吃，許多要申請的事務也無法處理。

起初三姨以為這種情況只是持續一兩天，便為她們增值，並買飯給她們吃。未料，1個月後工場再次致電說她們又沒飯吃，也上不了班。於是三姨前往她們家裡查看情況，發現只有生白米，雪櫃裡面也是空的，大女更曾因為太飢餓，而跑到街上求助。

點擊圖片放大
+13
+12

更多相關報道：糖尿病｜公屋男疑「糖尿腳」拒截肢　雙腿腐爛滲血水傳惡臭醫生警告嚴重恐致命【附糖尿病成因+病徵】

東張西望｜小女兒賣樓套現後失蹤

事後她們不斷聯絡小女兒，但連工場和社署找了半年都找不到她。按常理，小女兒作為委托人，代收了四母女的傷殘津貼和庇護工場工資，應定期將錢交給她們，幫她們增值電子錢包，方便生活。不過小女兒卻未照顧過劉女士和3個姐姐，而且至少十幾、二十天才給一次錢，也沒有到家裡探望她們。

三姨表示，儘管四母女表面上看似貧困，但劉女士家實際上擁有相當的財產，四母女都領有傷殘津貼及庇護工場的工資，每月差不多有12,000港元。另外，她們的父親也有留下物業和遺產，包括銀行基金和現金共計兩百多萬，以及兩棟收租的舊樓。

小女兒失蹤後，劉女士一家陷入困境，處於缺錢斷糧的狀態。面對四母女沒錢開飯的情況，在節目組的陪同下，三姨去收租舊樓了解情況，才發現這些房產在6、7年前已被賣掉。

由於缺乏照顧，三姨曾試圖為她們申請政府的院舍服務，但連申請最終都被取消。社會福利署亦曾告知小女兒，如果她無法照顧，就將權利交還給社會福利署，但小女兒沒有回應便掛了電話，之後再也聯絡不上她。

點擊圖片放大
+12
+11

東張西望｜資產處理與社會援助

對此，節目主持也有聯絡小女兒就事件回應，但她依然閉口不談家事。面對這些困境，三姨希望智力正常的小女兒能夠現身處理這些問題，並重新申請院舍服務。立法會議員梁文廣也表示，如果她無法履行責任，應該委託可信的家人或由社會福利署接管。

目前，節目組已聯絡社署，並得回覆指署方一直有跟進此案，然而她們先後透過家人要求取消院舍照顧服務的申請，搬至大角咀後也表示沒有家庭服務需要。現因應長遠照顧的需要，署方會積極為她們安排住宿照顧服務，並繼續跟進提供協助。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
13:30 2024/06/06
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
15:56 2023/08/07
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
【東張西望】9旬糖尿婆婆病情急惡化離世　女兒哭訴救護1個疏忽救命藥變毒藥
11:22 2023/05/19
【東張西望】9旬糖尿婆婆病情急惡化離世　女兒哭訴救護1個疏忽救命藥變毒藥

你可能感興趣

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
13:30 2024/06/06
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
15:56 2023/08/07
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
【東張西望】9旬糖尿婆婆病情急惡化離世　女兒哭訴救護1個疏忽救命藥變毒藥
11:22 2023/05/19
【東張西望】9旬糖尿婆婆病情急惡化離世　女兒哭訴救護1個疏忽救命藥變毒藥
健康問題 殘疾 網絡熱話 智障 社會福利

最高瀏覽

梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
急症室最長等候時間（09月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月12日 時間12:05）