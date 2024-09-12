東張西望｜一家5母女4人智障餓到落街求助　唯一智力正常細女突失蹤1決定惹網民熱議

▲ 一家5口4個智障，唯一正常細女賣樓套現失蹤，遺智障母姊餓到落街求助。

【東張西望／智力障礙／傷殘人士／照顧者／照顧服務／大角咀】《東張西望》在周二（10日）報道一個隱蔽家庭的心酸故事。一位智障媽媽劉女士生下4個女兒，其中3個同樣患有智障，而唯一智力正常的細女自小被送往寄養家庭。不過，細女一直與家人關係疏遠，最近更在接管劉家財產後失蹤，導致劉媽媽和3個女兒缺錢斷糧，生活陷入困境。

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東張西望｜一家5口4個智障

據《東張西望》報道，劉女士和3個女兒早年一直住在西貢村屋，由丈夫照顧。不過，丈夫在2008年離世，村屋的丁權賣給地產商重建，因此母女4人在4年前被地產商安置在大角咀一棟舊樓裡居住。

而劉女士的妹妹三姨多年來一直照顧姐姐及其3個女兒，三姨表示，四母女都是智障人士，3個女兒需要在庇護工場工作。唯一智力正常的細女5歲起就被送往寄養家庭，與家人的關係日漸疏離，成年後亦選擇與家庭保持距離，很少回家。

於是，三姨一直擔當著四母女的委托人和照顧者，定期替她們買食物和上門探望她們。不過在7年前，三姨的健康狀況轉差，無法繼續照顧。因為欠缺照顧，劉女士家中環境惡劣，滿地垃圾、水果皮，牆壁櫃桶發霉，枱面上還擺滿食物殘渣，先前家中更有蝨患。

東張西望｜四母女缺錢斷糧餓到落街求助

最終社會福利署找到小女兒，由於小女兒是劉女士和3個姐姐唯一的直屬親人，三姨現時無法再擔任委托人，她只能補上這個位置。直至2023年，庇護工場打電話告知三姨，因為小女兒消失，3個女兒沒錢上班，也沒飯吃，許多要申請的事務也無法處理。

起初三姨以為這種情況只是持續一兩天，便為她們增值，並買飯給她們吃。未料，1個月後工場再次致電說她們又沒飯吃，也上不了班。於是三姨前往她們家裡查看情況，發現只有生白米，雪櫃裡面也是空的，大女更曾因為太飢餓，而跑到街上求助。

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東張西望｜小女兒賣樓套現後失蹤

事後她們不斷聯絡小女兒，但連工場和社署找了半年都找不到她。按常理，小女兒作為委托人，代收了四母女的傷殘津貼和庇護工場工資，應定期將錢交給她們，幫她們增值電子錢包，方便生活。不過小女兒卻未照顧過劉女士和3個姐姐，而且至少十幾、二十天才給一次錢，也沒有到家裡探望她們。

三姨表示，儘管四母女表面上看似貧困，但劉女士家實際上擁有相當的財產，四母女都領有傷殘津貼及庇護工場的工資，每月差不多有12,000港元。另外，她們的父親也有留下物業和遺產，包括銀行基金和現金共計兩百多萬，以及兩棟收租的舊樓。

小女兒失蹤後，劉女士一家陷入困境，處於缺錢斷糧的狀態。面對四母女沒錢開飯的情況，在節目組的陪同下，三姨去收租舊樓了解情況，才發現這些房產在6、7年前已被賣掉。

由於缺乏照顧，三姨曾試圖為她們申請政府的院舍服務，但連申請最終都被取消。社會福利署亦曾告知小女兒，如果她無法照顧，就將權利交還給社會福利署，但小女兒沒有回應便掛了電話，之後再也聯絡不上她。

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東張西望｜資產處理與社會援助

對此，節目主持也有聯絡小女兒就事件回應，但她依然閉口不談家事。面對這些困境，三姨希望智力正常的小女兒能夠現身處理這些問題，並重新申請院舍服務。立法會議員梁文廣也表示，如果她無法履行責任，應該委託可信的家人或由社會福利署接管。

目前，節目組已聯絡社署，並得回覆指署方一直有跟進此案，然而她們先後透過家人要求取消院舍照顧服務的申請，搬至大角咀後也表示沒有家庭服務需要。現因應長遠照顧的需要，署方會積極為她們安排住宿照顧服務，並繼續跟進提供協助。

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