結業潮｜「校長燒肉」荃灣店9.15結業　曾揚言「反攻深圳」推88蚊下午茶放題救市

▲ 主打平價燒肉的連鎖餐廳「校長燒肉」，上周宣布荃灣店將於9月15月結業的消息。（openrice圖片）

【結業潮/執笠/校長燒肉/荃灣】港人北上消費已成主流，直接拖垮本港飲食業生意插水，繼大型連鎖食肆Outback、薩莉亞、海皇粥店等的分店相繼宣布結業，主打平價燒肉的連鎖餐廳「校長燒肉」，上周亦發布荃灣店將於9月15月結業的消息。縱使該店推出「反攻深圳」88元起任飲任食優惠作招徠，但似乎較少網民對結業消息感惋惜，反斥該店是「劣食之選」。

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標榜價格親民的「校長燒肉」，目前有荃灣、元朗、觀塘及大埔4間分店，為鼓勵市民留港消費，近月推出「反攻深圳」的優惠吸客，星期一至四晚上7時前結帳，小童88元、成人108元任飲任食燒肉及火鍋2小時，包括壽司、點心、甜品等，打算救市吸引港人支持本地飲食業。

留港消費｜港燒肉店推$88下午茶任飲任食 欲「反攻深圳」卻被彈：敗於1措施

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不過「校長燒肉」上周在fb宣布，2019年2月正式開業的荃灣分店，因租約期滿，將於9月15日結業，而餘下3間分店會照常營業。事實上，「校長燒肉」早在疫情前，已經常推出節日優惠吸客，更曾以送iPhone、PS4遊戲機等名貴獎品，舉行年度大抽獎活動，希望引起食客對該店的關注。

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對於荃灣店結業，不少網民似乎未有留戀，直指各分店員工態度欠佳、沒有冷氣卻要客人「貼錢買難受」 吃燒肉火鍋，「無禮貌無家教又無文化嘅員工點算？」、「首先要改善服務態度」、「大埔分店無冷氣咁樣，超級熱同焗，係咪趕客？」；亦有網民批評，雖然推出「反攻深圳」優惠，但條款甚多，而且食物質素欠佳，「想去食，（條款）卻煩死人」、「劣食之選」、「荃灣果間難食到狗都不食」。

校長燒肉日韓料理分店

1.元朗店

地址：元朗西裕街達輝徑1號足彬大廈1樓3B號舖

電話：2505 6933

2.大埔店

地址：大埔安泰路1號大埔廣場地舖及1樓

電話：3113 2355

3.觀塘店

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場15樓

電話：3188 9409

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