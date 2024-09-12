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遊英注意｜港人明年1月入境英國需申請ETA　持BNO護照無豁免即睇申請方法及費用

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港人明年1月入境英國需申請ETA，持BNO護照無豁免。

【親子旅遊/移民/移英港民/英國/ETA/電子許可證/電子旅遊授權】計劃前往英國旅行或移民的家庭，當地有最新措施要留意！英國政府宣布擴展電子旅遊授權計劃（ETA）至83個國家和地區，港人不論持特區護照，抑或英國國民海外護照BNO，明年1月8日起入境英國要持有ETA，否則可能會被拒絕登機。TOPick整合ETA申請方法、費用、所需文件、流程等資料，供大家參考。

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ETA英國｜港人明年初入境需持ETA

英國政府於去年11月啟動了電子旅遊授權（ETA）計劃，針對無合法居留權或簽證的入境人士，加強英國的邊境安全，防止潛在威脅者進入英國，同時改善合法訪客的入境體驗。

根據最新公告，ETA計劃將於明年分兩階段擴展至額外83個國家和地區。2024年1月8日起，香港居民無論持有特區護照，或英國國民海外護照（BNO），都需持有ETA入境英國，與美國、加拿大、日本、南韓及台灣等地的旅客相同。

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ETA英國｜11月27日起接受申請

旅客可從今年11月27日起經網站或手機應用程式申請ETA，費用為10英鎊（約100港元）。ETA的有效期為兩年，持有人可多次進入英國，每次逗留不超過六個月。對於歐洲國家和地區的旅客，ETA申請將於明年3月5日開放，並於4月2日起正式實施。

申請ETA後，通常在3個工作日內獲得結果，持有人仍需接受邊境檢查，並不保證入境。如果未持有ETA，旅客可能會被航空公司拒絕登機。

ETA英國｜申請費用及有效期

  • 費用：10英鎊（約100港元）
  • 有效期：兩年
  • 逗留期：半年

ETA英國｜所需文件

  • 有效護照（須與入境時攜帶的護照一致）
  • 個人照片
  • 電郵地址
  • 支付方式（信用卡、Apple Pay、Google Pay等）

ETA英國｜申請流程

1. 前往英國政府官網或下載官方手機APP

2. 填寫個人信息、旅行計劃等資料

3. 使用指定支付方式完成付款

4. 一般在3個工作天內收到結果

5. 批准後會通過電郵收到ETA確認

ETA英國｜申請連結

「UK ETA」APP使用教學：【按此連結】

「UK ETA」申請網站：【按此連結】

「UK ETA」相關指引：【按此連結】

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