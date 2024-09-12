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買樓置業｜港男3年前上車變負資產應賣樓止蝕？　網民1建議被圍剿：靠害咩

家事百科

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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港男的自住樓去銀行估價發現該單位估價已低於當時的買入價，眼見自己已成為一名「負資產」，令他頓時感到憂心仲仲。

【樓市下跌/樓市/樓價跌/賣樓止蝕/負資產】經濟不景，除了不少商店及大型連鎖店相繼結業外，樓市也是死寂一片。有港男在網上發文指在三年前買樓，至近日發現樓價已下跌不少，由於擔心再度承受樓價持續下滑的影響，正考慮應否賣樓。樓主的煩惱得到過百個留言討論，網友們紛紛勸計，意見不一。

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買樓置業｜銀行估價低成「負資產」

港男在LIHKG討論區以「已成負資產」為題發文，他指在2021年買下一層自住樓，他續指，當時認為單位是用作自住並非投資，所以本以為不擔心升跌問題，但是最近去銀行估價時，發現該單位估價已低於當時的買入價，眼見自己已成為一名「負資產」，令他頓時感到憂心仲仲。

對此，樓主提出了兩個方案，並希望得到高人的指點。第一，把單位賣掉「止蝕」，然後再去租樓住；第二，頂硬上，保留單位並繼續供到尾。

不少港人數年前在樓價高位時上車，現時已變為負資產。（香港經濟日報資料圖片）

買樓置業｜網友建議做「雙租族」被圍剿

帖文一出，引起熱烈的討論，賣與不賣樓的兩方爭持不下，有人建議可以成為一名「雙租族」，「租自己個單位出去，再租個細一半自住」，但是此言論卻引起不少網民的圍攻反對，「負資助即係高成數按揭，點租」、「租個單位出去都cover唔到供樓舊錢，再叫樓主額外再比錢出去自己租多個單位住，你係靠害定唔識野」、「好咩？自己間屋keep得咁靚比人住爛哂。」

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買樓置業｜港男估算樓市仍會下滑偏向賣樓

另一方則認為樓主不用感到過度恐慌，「高追左姐，又唔係失業供唔起，驚乜」、「自己住，供得起就算數，可能廿年後供完可以打和輸通脹，或做養老樓，除非你個度已經40年樓齡，利申21年未都買咗」。

不過，港男似乎心中盤算樓市未來也是下滑的趨勢，對此回應，

計晒地租差餉管理費，我租會係供既一半，如果只係供息會係同租金差唔多。假如我唔睇好樓市，如果出年再drop（下跌）10%，呢5年唔會再升，咁點解我仲要供死會而局限左自己cut loss（止蝕）而可以去做其他野?

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