香港小姐丨林鈺洧爆與馬清揚緋聞後首露面　否認曾到對方豪宅強調單身

▲ 林鈺洧強調與馬清揚只是普通朋友。

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）早前被爆出秘撻錢慧儀前夫馬清揚，報道指二人一星期有數天在中環撐枱腳，又不時一同出席朋友聚會，又指林鈺洧經常出入馬清揚位於山頂的豪宅，似乎關係匪淺。

事件6月發生至今在一直「潛水」的Denice，昨日（11日）她為港姐決賽表演綵排時作出回應。

她接受傳媒訪問指沒有「潛水」，因近期忙拍《愛．回家之開心速遞》，一直專注工作，故未有機會澄清。

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否認曾上對方豪宅

對於被指進駐馬清揚山頂豪宅，Denice強調沒有到過對方屋企，又表示與對方是當選港姐後在慈善活動認識，只是朋友食飯。

她又指與馬清揚只是普通朋友，亦與很多朋友也會單獨食飯，並表示不覺對方追求自己。

談到馬清揚與前妻錢慧儀的離婚手續仍未完結，對於捲入其中，Denice指認識朋友時不會先上網起底，到新聞出街後才發現他有不少故事，並指自己努力工作，不會介入別人私事。

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強調單身珍惜公司機會

Denice自言只喜歡工作，十分珍惜公司給其的機會，沒有想拍拖的事，又指現時異性朋友也怕了她，驚給人話與她拍拖。

她又指新聞出街後與馬清揚有聯絡過，但就沒有見面，直言擔心公司誤會影響工作，並強調自己只有工作，就一直不會拍拖。

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