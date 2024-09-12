  • 32°C
香港時間：2024912日 (四) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$239起任食龍蝦/雪蟹腳/和牛中秋送月餅

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一，$239起任食龍蝦、雪蟹腳、和牛，中秋更送月餅禮盒。

【富麗敦海洋公園酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買一送一/美食優惠】富麗敦海洋公園酒店自助餐一向深受家庭歡迎，KKday推出快閃優惠，「亞洲滋味盛宴」自助晚餐及午餐買一送一，任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹、澳洲和牛，中秋更送富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒，今日（12日）中午12時開搶，即睇優惠詳情！

靚媽精明眼｜4大連鎖品牌及過江龍食肆結業　Mono Mono/PizzaExpress/Isaac Toast優惠低至5折

最新影片：

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳「亞洲滋味盛宴」自助晚餐，無限量供應加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳等冰鎮海鮮及刺身，熱葷包括和牛後腿肉眼扒、意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒等，還有小朋友最愛的甜品，如紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、朱古力噴泉等等。

而宴自助午餐同樣有麵包蟹、雪蟹腳、三文魚、吞拿魚等冰鎮海鮮，熱葷有澳洲 Westholme 和牛、燒醃牛小排、意式炸海鮮、印度牛油雞、藥膳雞煲等等。開放預訂至11月30日，中秋另設買一送一連富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒。

9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠　免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛

點擊圖片放大
+6
+5

富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：9月12日12:00至9月18日23:59
用餐日期：9月13日至11月30日
地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $886/2位，平均$443/位（原價$1,624/2位）
星期五至日及公眾假期 $1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助晚餐連富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒（八件裝）
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
9月12、16、17日 $1,134/2位，平均$567/位（原價$1,872/2位）
9月13、15、18日 $1,254/2位，平均$627/位（原價$2,092/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期六至日及公眾假期 $706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助午餐連 富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒（八件裝）
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
9月14、15、18日 $954/2位，平均$477/位（原價$1,542/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】綠色輕怡半自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】綠色輕怡半自助午餐連富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒 （八件裝
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
9月13、16、17日 $726/2位，平均$363/位（原價$1,124/2位）

預定網站：【按此連結】
 
（以上價錢已包括原價加一服務費） 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

麥當勞優惠｜麥當勞再推$10為食卡可用30次　買A區送B區任搭逾10款小食飲品
09:00 2024/09/08
麥當勞優惠｜麥當勞再推$10為食卡可用30次　買A區送B區任搭逾10款小食飲品
親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起
13:40 2024/09/09
親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起
清貨減價｜AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店10.20結業　日本直送零食/家品/廚具清貨劈至半價
11:57 2024/09/10
清貨減價｜AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店10.20結業　日本直送零食/家品/廚具清貨劈至半價
親子自助餐｜8度海逸酒店自助餐推買二送四優惠　$206起歎即開生蠔/鱈場蟹腳/和牛刺身
18:22 2024/09/09
親子自助餐｜8度海逸酒店自助餐推買二送四優惠　$206起歎即開生蠔/鱈場蟹腳/和牛刺身
親子自助餐｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一　$217起歎雪花蟹腳/避風塘鮑魚/榴槤糖不甩
12:26 2024/09/10
親子自助餐｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一　$217起歎雪花蟹腳/避風塘鮑魚/榴槤糖不甩
親子自助餐｜香港百樂酒店自助餐買一送一優惠　$173起任食麵包蟹/蟹腳/和牛漢堡
13:08 2024/09/11
親子自助餐｜香港百樂酒店自助餐買一送一優惠　$173起任食麵包蟹/蟹腳/和牛漢堡

你可能感興趣

麥當勞優惠｜麥當勞再推$10為食卡可用30次　買A區送B區任搭逾10款小食飲品
09:00 2024/09/08
麥當勞優惠｜麥當勞再推$10為食卡可用30次　買A區送B區任搭逾10款小食飲品
親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起
13:40 2024/09/09
親子遊機票｜大灣區航空推「雙重優惠套票」　日韓台泰菲2張來回機票$1,380起
清貨減價｜AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店10.20結業　日本直送零食/家品/廚具清貨劈至半價
11:57 2024/09/10
清貨減價｜AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店10.20結業　日本直送零食/家品/廚具清貨劈至半價
自助餐 酒店 著數優惠 海洋公園 月餅

最高瀏覽

梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
致癌危機丨20歲女患大腸癌母亦患肺腺癌　專家嘆：1個飲食習慣惹禍
急症室最長等候時間（09月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月12日 時間12:05）