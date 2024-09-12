親子自助餐｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$239起任食龍蝦/雪蟹腳/和牛中秋送月餅

▲ 富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一，$239起任食龍蝦、雪蟹腳、和牛，中秋更送月餅禮盒。

【富麗敦海洋公園酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買一送一/美食優惠】富麗敦海洋公園酒店自助餐一向深受家庭歡迎，KKday推出快閃優惠，「亞洲滋味盛宴」自助晚餐及午餐買一送一，任食龍蝦、雪蟹腳、麵包蟹、澳洲和牛，中秋更送富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒，今日（12日）中午12時開搶，即睇優惠詳情！

靚媽精明眼｜4大連鎖品牌及過江龍食肆結業 Mono Mono/PizzaExpress/Isaac Toast優惠低至5折

最新影片：

富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳「亞洲滋味盛宴」自助晚餐，無限量供應加拿大龍蝦 、麵包蟹、雪蟹腳等冰鎮海鮮及刺身，熱葷包括和牛後腿肉眼扒、意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒等，還有小朋友最愛的甜品，如紐約芝士蛋糕、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、朱古力噴泉等等。

而宴自助午餐同樣有麵包蟹、雪蟹腳、三文魚、吞拿魚等冰鎮海鮮，熱葷有澳洲 Westholme 和牛、燒醃牛小排、意式炸海鮮、印度牛油雞、藥膳雞煲等等。開放預訂至11月30日，中秋另設買一送一連富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒。

9月生日優惠｜9月60大生日好去處優惠 免費自助餐/迪士尼門票/送戲飛

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：9月12日12:00至9月18日23:59

用餐日期：9月13日至11月30日

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $886/2位，平均$443/位（原價$1,624/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助晚餐連富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒（八件裝）

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

9月12、16、17日 $1,134/2位，平均$567/位（原價$1,872/2位）

9月13、15、18日 $1,254/2位，平均$627/位（原價$2,092/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期六至日及公眾假期 $706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】亞洲滋味盛宴自助午餐連 富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒（八件裝）

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

9月14、15、18日 $954/2位，平均$477/位（原價$1,542/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】綠色輕怡半自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】綠色輕怡半自助午餐連富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒 （八件裝）

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

9月13、16、17日 $726/2位，平均$363/位（原價$1,124/2位）

預定網站：【按此連結】



（以上價錢已包括原價加一服務費）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】