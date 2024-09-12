無票登機︱女子欲搭「霸王機」無機票成功登機　全機乘客重新安檢航班延誤4小時

▲ 女子欲搭「霸王機」無機票成功登機！全機乘客重新安檢，航班延誤4小時。

【無機票登機/霸王機/廈門航空/吉隆玻/亂摸行李/安檢/航班延誤/網絡熱話】好離奇！日前，一架由馬來西亞吉隆坡飛往廈門的客機上疑似出現「飛機老鼠」，妄圖搭「霸王機」：一名女子在沒有機票的情況下竟然成功登機，更在機艙内亂摸其他乘客行李；最終該名女子被警察帶走，而全機乘客則被迫落機重新安檢，航班延誤4小時。

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當日同機的一名女乘客在「小紅書」發文披露事件，表示事發於上月29日，她到達馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA），乘搭廈門航空客機，從吉隆坡飛往廈門。就在她隨人潮登機時，看到一名女子正往反方向想走出機艙，因此堵住了走廊，然後女乘客聽到了令她震驚的對話。

無票登機︱女子無機票成功登機 客機需重新安檢

當時空姐詢問女子「女士你好，請問你的座位在哪裡？你在這邊來回走了幾圈了」，女子回答「我沒有座位」；接著空姐再請她出示登機證，表示會幫她找座位，而女子竟回答「我沒有票」。

女乘客在一旁聽聞後大為震驚：

我當時聽到腦子都懵了，沒有票是什麼意思？

就坐後，女乘客四處張望尋找該名舉止怪異的女子，但沒找到，以為女子當時只是開玩笑，現在已經找到座位坐下。結果不到5分鐘，機上廣播要求所有乘客帶齊全部行李離開飛機，返回候機廳，飛機需要重新安全檢查；原因是「某些非本機乘客的異常行為」。

▲ 「沒票」但成功登機的女子，被機場人員帶到候機廳外，再由警察帶走處理。（圖源：小紅書）

女乘客稱，當所有人回到候機廳後，就看見登機時那名說「沒票」的女子被機場人員帶到候機廳外，再由警察帶走處理。女乘客對此質疑：

她身上連個包都沒有，實在不像是正常旅客，我真的很好奇，沒有機票她到底是怎麼上飛機的？她到底是怎麼混進去的？她進去到底有啥目的？

最終，該航班原定當日下午6時55分飛抵廈門，但因受事件影響，延誤了4小時，至晚上9時30分才安全抵達目的地。

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無票登機︱同機乘客：她亂摸其他乘客行李

女乘客的帖文引起網民熱議，大家紛紛質疑機場方面是否出現保安漏洞。而女乘客及後在帖文補充，這架航班的上一個航程恰好是從廈門飛到吉隆坡，因此分析女子可能是上一個航段的乘客，沒有離開飛機：

因為這班飛機晚點了，我們是看著這群旅客到達之後全部離開飛機，然後過一段時間我們上了飛機。也有可能這個時候混進來的。

但令她不解的是，女子究竟為何到達吉隆坡後又要「無票」折返。而在帖文下方留言區，有自稱是同班機的乘客爆料：

她還騙空服員說有幾位乘客是她的朋友，還亂摸其他乘客行李箱！

對此，女乘客回覆稱「就是腦子不太好的樣子，被警察帶走的時候還對著我們笑」。

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