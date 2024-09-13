教評專欄｜鄧兆棠中學學生參與青年論壇　從江旻憓身上尋找生涯榜樣

▲ 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學7位學生，上月參加首屆青年發展高峰論壇。（筆者提供）

元朗公立中學校友會鄧兆棠中學7位學生，上月參加首屆青年發展高峰論壇。論壇的主題是「攜手起航共譜新篇」。同學得以在論壇中聽取不同地區的科技創新專才、創意產業專家、青年企業家及藝術文化精英的寶貴經驗，找尋他們的生涯榜樣。

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論壇由三部份組成，第一節圍繞如何加快發展「新質生產力」，由新能源汽車界、航空界、醫藥研發界及銀行界的代表分享行業，近年如何透過不斷產出新質生產力，貢獻世界。講者更向年青人提及業內各項工種，為年輕參加者提供不少職涯靈感。

第二節論壇的主題是「啟發青年創意、共建可持續未來」。令我們意想不到的是，四位主講者中有三位是來自境外，但活躍在香港的藝術及専業人士，他們分別是來自內地的雕塑藝術家任哲、法國的藝術文化基金會創始人潘雅德以及來自日本的建築師早野洋介，可見香港在文化藝術的層面，發揮著國際樞紐及滙聚世界精英的重要角色。

第三部份的論壇是，同學們最有共鳴也最富認知的一節。大會請來了剛在巴黎奧運取得香港第一金的劍后江旻憓、港協暨奧會副會長霍啟剛、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源及年輕專才鋼琴演奏家牛牛。江旻憓和牛牛不約而同談到當他們在事業上感到一籌莫展、覺得迷失時的對策。

▲ 江旻憓說，凡感到焦慮就會將注意力只放在訓練上，事情就會慢慢得到梳理。（筆者提供）

江旻憓說，但凡感到焦慮，她就注意力只放在訓練上，事情就會慢慢得到梳理；而牛牛就認為必定要自己的夢堅持著一團熱情心火，只有這火才可以把困難化作機遇，就如他剛來香港發展時遇著新冠疫情，苦無演出機會，是他對音樂的熱愛，讓他走到網絡上接觸知音，更開發了他作曲的潛能，做就了今天一個更佳的自己。

今天的少年人，數年間就會完成學業，投身社會，願他們都能找到夢想，認識個人專長，就像以上論壇內的精英般，為這世界發亮發光。

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