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中秋月餅｜海關檢價值$2.8萬冒牌月餅、燈籠及餐具　教路6招分辨真假月餅

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海關檢價值$2.8萬冒牌月餅。(曾秋文攝)

海關在8月28日至9月9日打擊出售冒牌月餅。海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉表示，早前發現網上平台出售冒牌月餅。在商標持有人協助下偵破兩個售賣冒牌月餅的網上帳戶和搜查港島南區住宅單位，檢獲26盒懷疑冒牌月餅和28件懷疑冒牌餐具。另在店舖檢獲冒牌燈籠，合共市值約2.8萬元，拘捕5名人士。

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海關表示，其中一個品牌主要售賣皮具和時裝，商標持有人指並無生產月餅及餐具，該品牌的冒牌月餅網上售價600至800元。

海關教路分辨真假月餅方法：

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另一個品牌的冒牌月餅抄襲正貨包裝盒的外觀設計和註冊商標，正貨在正面印有「Magical」字樣，冒牌月餅側串法錯誤，印上「Magieal」。正貨包裝盒側面凹凸文細緻，冒牌則有明顯分別；正貨日期是2020年9月27日或2024年10月17日或之前，冒牌最佳食用日期是有不同的日子。

月餅包裝袋上正貨印有兩行「流心奶黃月餅」繁體和簡體字，冒牌兩行均是簡體字；正貨包裝盒側面有防偽標籤，標籤內有彩色防偽碼和二維碼。在售價方面，正價零售價284元，冒牌貨220元。

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