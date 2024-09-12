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星二代｜12歲王靖喬近照曝光？　盡得陳自瑤王浩信優良基因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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王浩信、陳自瑤的女兒QQ近照曝光？

王浩信、陳自瑤（Yoyo）在2011年結婚，女兒王靖喬（QQ）已是12歲，王浩信、陳自瑤不時傳出婚變，兼且分開與女兒合照，夫妻關係撲朔迷離！

網上最近流傳疑似為陳自瑤母女的新合照，引起熱議！

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王浩信陳自瑤女兒近照曝光？

近日，有網民上載Yoyo與一名少女的合照，並問道：「這是yoyo女兒嗎？感覺挺漂亮的。」

相中的少女雖則用手遮面，但也露出一雙大眼睛，與Yoyo十分相似！而從過往的相片所見，QQ手長腳長，盡得爸爸王浩信優良遺傳。

點擊圖片放大
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王浩信曾陪女兒追星

在2022年9月，王浩信在社交網罕晒與QQ合照，原來他陪女兒欣賞冰島混血華裔歌手Laufey首次的香港演唱會，並留言：「難得晚上出外與女兒欣賞她的偶像演唱會。」

相中可見，浩信戴上cap帽口罩相當低調，而囡囡QQ則在旁開心舉V，雖然他用心心emoji遮住囡囡樣貌，但仍露出下半邊面。

QQ與爸爸嘟嘴合照，而且看似樣貌清秀，像足媽媽陳自瑤的五官標緻，愈大愈靚女。另外，QQ以往也曾在分別在Yoyo、王浩信的直播出現。

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